Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Campionul i-a impresionat pe cei prezenți

David Popovici a fost surprins recent la un restaurant din centrul istoric al Sibiului, în timp ce lua masa alături de un prieten.

David Popovici a fost surprins recent la un restaurant din centrul istoric al Sibiului

După ce a scris istorie la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore, unde a câștigat medalii de aur la 200 de metri liber și la 100 de metri liber, David Popovici a ales să își petreacă vacanța în inima Ardealului, la Sibiu. Sportivul a luat cina într-un restaurant din centrul orașului, în Piața Mică.

Cei care l-au văzut în centrul Sibiului pe David Popovici spun că acesta a dat dovadă de multă modestie și bun simț. Pe tot parcursul șederii sale la localul respectiv, angajații i-au respectat intimitatea și au făcut abstracție de faptul că este unul dintre cei mai în vogă sportivi din întreaga lume.

Ca un detaliu interesant, David Popovici a comandat ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut, notează digisport.ro.

La final, David Popovici a fost abordat de angajații restaurantului pentru a face poze împreună, lucru pe care l-a acceptat cu zâmbetul pe buze. Ulterior, patronul restaurantului a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare.

„Ne bucurăm că am avut pe terasă un campion care inspiră. Mulțumim pentru vizită, David!", a scris deținătorul localului, pe Facebook.

Prezența lui David Popovici nu a trecut neobservată nici în rândul localnicilor, iar unul dintre ei a reacționat.

„A stat la o masă spre turn și după ce a luat cina a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț”, a spus un sibian, potrivit Turnul Sfatului, citat de sursa menționată mai sus.

David Popovici, într-o relație cu Taisia Nițuleasa

David Popovici are o relație serioasă de câțiva ani cu iubita sa, Taisia Niculeasa, cu care se mândrește de fiecare dată. Cei doi se bucură de o chimie incredibilă, se înțeleg și se susțin reciproc.

În ciuda programului greu al sportivului, Taisia Nițuleasa i-a oferit deosebit de multă înțelegere și susținere iubitului ei, sprijinindu-l în tot ce face. David Popovici a povestit într-un podcast cât de greu i-a fost tinerei să se adapteze la programul lui aglomerat, însă prin răbdare și iubire au trecut peste toate dificultățile.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă ajute, să mă susțină în treaba asta. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile, fie în cantonament sau în deplasări pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea și am mare noroc, pentru că pur și simplu înțelege. E nevoie doar să înțeleagă asta și deja mă face să mă simt mai bine, mă face să mă bucur de ceea ce fac mai ușor ca să nu mă simt vinovat”, a povestit David Popovici într-un podcast.

Taisia este și ea o fire sportivă. Tânăra face parte dintr-o trupă de dans modern.

„Ea a făcut dans de performanță și a dat o audiție pentru a intra într-o trupa de dans destul de serioasă. Eu o susțin, ea mă susține și acum de abia aștept să înceapă și ea regimul de antrenament. Să mâncăm cât mai sănătos împreună, să o implic și pe ea și să înțeleagă cât mai bine cum e viața de sportiv”, mai dezvăluia David Popovici despre iubita lui.