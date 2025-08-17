Antena Căutare
Emma Răducanu, criticată pentru reacția din timpul unui meci de la Cincinnati. Cum și-a atras antipatii

Emma Răducanu a oprit un meci de tenis pe 11 august, în timpul Cincinnati Open, din cauza unui copil care plângea.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 17 August 2025, 20:45
Sportiva a oprit un meci de tenis în timpul turneului Cincinnati Open | Getty Images

„Vrei să scot copilul din stadion?”, a întrebat arbitrul, iar Răducanu a ridicat racheta de tenis și a zâmbit.

Emma Răducanu, deranjată de plânsul unui copil la Cincinnati

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a oprit un meci din cauza unui copil care plângea, în timpul turneului Cincinnati Open. Incidentul a avut loc în turul al treilea, în ziua a cincea a competiției, la Lindner Family Tennis Center din Mason, Ohio, luni, 11 august.

Imaginile difuzate în direct o surprind pe Răducanu, în vârstă de 22 de ani, în timpul meciului cu jucătoarea din Belarus, Aryna Sabalenka, când un bebeluș a început să plângă în tribune.

Înainte de a servi, Răducanu a întrerupt jocul pentru a-i spune arbitrului că bebelușul plângea de „10 minute”.

Arbitrul i-a răspuns: „Vrei să scot copilul din stadion?”. Publicul a răspuns cu un „da” hotărât, iar campioana U.S. Open 2021 și-a ridicat racheta de tenis și a zâmbit. Arbitrul s-a oferit să „solicite” scoaterea copilului din stadion, însă meciul a continuat.

Meciul s-a încheiat cu o înfrângere pentru Răducanu

Incidentul cu copilul care plângea s-a petrecut pe fondul temperaturilor extrem de ridicate din Ohio, în timpul turneului Cincinnati Open. Luni, tenismenul francez Arthur Rinderknech s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii, temperaturile depășind frecvent 30°C, potrivit BBC.

Nu se știe dacă micuțul a fost sau nu scos de pe stadion. Meciul s-a încheiat cu o înfrângere pentru Răducanu, scor 7-6 (6), 4-6, 7-6 (7), titlul și premiul de 60.400 de dolari pentru turul al treilea revenindu-i lui Sabalenka. Jucătoarea din Belarus, în vârstă de 27 de ani, o va întâlni miercuri, 13 august, pe Jessica Bouzas Maneiro, în optimile de finală.

Nu este prima dată când plânsul unui bebeluș în timpul unui meci de tenis generează discuții în mediul online.

În 2011, la Sony Ericsson Open din Miami, tenismenul David Ferrer a trimis intenționat o lovitură de dreapta spre un copil care plângea în tribune. Atunci, Ferrer a pierdut meciul în fața lui Mardy Fish, cu scorul 7-5, 6-2, relatează People.

Emma Răducanu și-a găsit un nou antrenor

Emma Răducanu pare foarte mulțumită de începutul colaborării cu Francis Roig, fostul antrenor al lui Rafa Nadal, ceea ce lasă impresia că jucătoarea britanică ar putea avea, în sfârșit, un tehnician pe o perioadă mai lungă.

Sportiva a avut nu mai puțin de nouă antrenori în ultimii patru ani, iar acest lucru se întâmplă într-un sezon în care, pentru prima dată, nu este accidentată și poate evolua constant în circuit.

Așteptările mari și nerăbdarea au făcut ca britanica să schimbe des antrenorii, însă acum pare în pragul de a-și găsi, în sfârșit, liniștea și la acest capitol.

Din martie, Emma a lucrat cu Mark Petchey, perioadă în care a obținut rezultate bune, însă activitatea acestuia în televiziune a împiedicat o colaborare pe termen lung. După Wimbledon, sportiva de 22 de ani a avut o scurtă perioadă de probă cu Francis Roig, iar la Cincinnati a început oficial parteneriatul cu antrenorul spaniol.

Deși a fost învinsă de Sabalenka, la finalul unui meci dramatic, jucătoarea cu origini românești pare hotărâtă să continue pe termen lung colaborarea cu Francis, relația profesională dintre cei doi fiind foarte bună.

„Cred că prima săptămână full cu Francis a decurs foarte bine. Ne-am antrenat excelent, am făcut unele îmbunătățiri în jocul meu. Uneori se văd lucrurile la care lucrasem deja, așa că e posibil ca parte din lucrurile bune să fi avut baza pusă dinainte.

Emma Răducanu îmbrăcată într-o ținută sport roz și o șapcă albă, jucând tenis
Emma Răducanu îmbrăcată într-o ținută sport roz și o șapcă albă, jucând tenis
Emma Răducanu îmbrăcată într-o ținută sport roz și o șapcă albă, jucând tenis

Totuși, având în vedere că a trecut doar o săptămână, simt că am făcut progrese. Evident, jocul este diferit de antrenament, dar cred că și pe teren îmi merge bine. Primesc feedback foarte bun de la el și mi-a explicat că pentru a mă îmbunătăți și mai mult nu ține de tehnică, ci mai mult de a rămâne fluidă, de a împinge și de a nu mă retrage prea mult”, a declarat Emma.

