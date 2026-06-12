Florin Niță are alte planuri pentru viitorul său profesional. Ce a declarat portarul celebru.

Florin Niță a anunțat oficial că se retrage din fotbal. „Nu pot uita marile meciuri” | hepta.ro

După mai bine de două decenii petrecute pe terenul de fotbal, Florin Niță a anunțat că se retrage din activitatea competițională.

Florin Niță a anunțat oficial că se retrage din fotbal

La 38 de ani, fostul internațional român a decis să pună punct unei cariere remarcabile, în care a reușit să se impună atât în fotbalul românesc, cât și în campionate importante din străinătate.

Portarul, rămas liber de contract după despărțirea de formația saudită Damac, și-a făcut publică decizia printr-un mesaj plin de emoție, în care a vorbit despre parcursul său, despre oamenii care i-au fost alături și despre dragostea pentru sportul care i-a marcat întreaga viață.

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Cariera lui Florin Niță a început la Concordia Chiajna, acolo unde a făcut primii pași în fotbalul profesionist. Evoluțiile sale constante i-au adus transferul la FCSB, club la care a cunoscut cele mai importante succese din România și unde a devenit unul dintre cei mai apreciați portari din Liga 1.

Ulterior, Niță și-a continuat drumul în străinătate, evoluând pentru Sparta Praga, Pardubice, Gaziantep și Damac. În Cehia a avut unele dintre cele mai bune sezoane ale carierei, fiind apreciat atât de suporteri, cât și de specialiști pentru prestațiile sale.

În mesajul de retragere, fostul portar a rememorat momentele importante care i-au definit traseul profesional și a subliniat că fiecare experiență l-a ajutat să crească atât ca sportiv, cât și ca om.

Deși a avut numeroase realizări la nivel de club, Florin Niță a mărturisit că reprezentarea României a ocupat întotdeauna un loc aparte în sufletul său.

Portarul a debutat la echipa națională în 2017 și a strâns 31 de selecții sub tricolor. De asemenea, a făcut parte din lotul României la EURO 2024, turneu la care naționala a reușit să ajungă în fazele eliminatorii, arată acest site.

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Pentru Niță, fiecare convocare a însemnat o responsabilitate uriașă și o mândrie greu de descris, iar emoția intonării imnului național a rămas una dintre cele mai puternice amintiri ale carierei sale.

Un palmares impresionant

În perioada petrecută la FCSB, Florin Niță a cucerit două titluri de campion al României, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii. Performanțele sale au continuat și în străinătate, unde a reușit să câștige Cupa Cehiei alături de Sparta Praga.

De-a lungul anilor, a fost apreciat pentru profesionalism, seriozitate și constanță, calități care l-au ajutat să se mențină la un nivel ridicat până la finalul carierei.

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În mesajul său, Florin Niță a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături de-a lungul anilor. Fostul portar a transmis un gând special suporterilor, despre care spune că i-au oferit energie și încredere în cele mai dificile momente.

Totodată, acesta și-a exprimat recunoștința față de familie, pe care o consideră principalul său sprijin în toate etapele vieții și ale carierei.

Chiar dacă nu va mai intra pe teren în calitate de jucător, Florin Niță nu intenționează să se îndepărteze de fenomenul care l-a consacrat. Fostul internațional a lăsat să se înțeleagă că își dorește să rămână implicat în fotbal și analizează posibilitatea de a urma o carieră de antrenor sau de conducător de club.