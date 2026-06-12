Antena Căutare
Home News Sport Florin Niță a anunțat oficial că se retrage din fotbal. „Nu pot uita marile meciuri”

Florin Niță a anunțat oficial că se retrage din fotbal. „Nu pot uita marile meciuri”

Florin Niță are alte planuri pentru viitorul său profesional. Ce a declarat portarul celebru.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 13:04 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 13:09
Galerie
Florin Niță a anunțat oficial că se retrage din fotbal. „Nu pot uita marile meciuri” | hepta.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După mai bine de două decenii petrecute pe terenul de fotbal, Florin Niță a anunțat că se retrage din activitatea competițională.

Florin Niță a anunțat oficial că se retrage din fotbal

La 38 de ani, fostul internațional român a decis să pună punct unei cariere remarcabile, în care a reușit să se impună atât în fotbalul românesc, cât și în campionate importante din străinătate.

Portarul, rămas liber de contract după despărțirea de formația saudită Damac, și-a făcut publică decizia printr-un mesaj plin de emoție, în care a vorbit despre parcursul său, despre oamenii care i-au fost alături și despre dragostea pentru sportul care i-a marcat întreaga viață.

Articolul continuă după reclamă

Cariera lui Florin Niță a început la Concordia Chiajna, acolo unde a făcut primii pași în fotbalul profesionist. Evoluțiile sale constante i-au adus transferul la FCSB, club la care a cunoscut cele mai importante succese din România și unde a devenit unul dintre cei mai apreciați portari din Liga 1.

Ulterior, Niță și-a continuat drumul în străinătate, evoluând pentru Sparta Praga, Pardubice, Gaziantep și Damac. În Cehia a avut unele dintre cele mai bune sezoane ale carierei, fiind apreciat atât de suporteri, cât și de specialiști pentru prestațiile sale.

În mesajul de retragere, fostul portar a rememorat momentele importante care i-au definit traseul profesional și a subliniat că fiecare experiență l-a ajutat să crească atât ca sportiv, cât și ca om.

Deși a avut numeroase realizări la nivel de club, Florin Niță a mărturisit că reprezentarea României a ocupat întotdeauna un loc aparte în sufletul său.

Portarul a debutat la echipa națională în 2017 și a strâns 31 de selecții sub tricolor. De asemenea, a făcut parte din lotul României la EURO 2024, turneu la care naționala a reușit să ajungă în fazele eliminatorii, arată acest site.

Citește și: Ținuta în care Shakira a deschis Campionatul Mondial 2026. Cum a apărut vedeta în Mexic

Pentru Niță, fiecare convocare a însemnat o responsabilitate uriașă și o mândrie greu de descris, iar emoția intonării imnului național a rămas una dintre cele mai puternice amintiri ale carierei sale.

Un palmares impresionant

În perioada petrecută la FCSB, Florin Niță a cucerit două titluri de campion al României, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii. Performanțele sale au continuat și în străinătate, unde a reușit să câștige Cupa Cehiei alături de Sparta Praga.

De-a lungul anilor, a fost apreciat pentru profesionalism, seriozitate și constanță, calități care l-au ajutat să se mențină la un nivel ridicat până la finalul carierei.

Citește și: O echipă națională a ajuns în SUA cu 300 de kilograme de pește și 6000 de portocale. De ce au venit jucătorii cu mâncare de acasă

În mesajul său, Florin Niță a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături de-a lungul anilor. Fostul portar a transmis un gând special suporterilor, despre care spune că i-au oferit energie și încredere în cele mai dificile momente.

Totodată, acesta și-a exprimat recunoștința față de familie, pe care o consideră principalul său sprijin în toate etapele vieții și ale carierei.

portar pe teren
+1
Mai multe fotografii

Chiar dacă nu va mai intra pe teren în calitate de jucător, Florin Niță nu intenționează să se îndepărteze de fenomenul care l-a consacrat. Fostul internațional a lăsat să se înțeleagă că își dorește să rămână implicat în fotbal și analizează posibilitatea de a urma o carieră de antrenor sau de conducător de club.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are presupusul iubit al Simonei Halep. E cu 24 de ani mai în vârstă decât ea Ce avere are presupusul iubit al Simonei Halep. E cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
Observatornews.ro Haos pe piaţa muncii. Ofertele au scăzut cu o treime, iar 21% din anunţurile de angajare sunt fictive Haos pe piaţa muncii. Ofertele au scăzut cu o treime, iar 21% din anunţurile de angajare sunt fictive
Antena 3 Un fermier și-a donat terenul pentru un parc. După un timp, primăria l-a vândut pentru un centru de date ca să câștige 40.000.000 $ Un fermier și-a donat terenul pentru un parc. După un timp, primăria l-a vândut pentru un centru de date ca să câștige 40.000.000 $
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Dennis Man și Alexandra Grigoriță au spus „DA” după 11 ani de relație. Imagini de la nunta spectaculoasă
Dennis Man și Alexandra Grigoriță au spus „DA” după 11 ani de relație. Imagini de la nunta spectaculoasă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Zoe Florescu Potolea, dublă clasare pe podium în competițiile de Formula 4. Românca are doar 17 ani
Zoe Florescu Potolea, dublă clasare pe podium în competițiile de Formula 4. Românca are doar 17 ani
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x