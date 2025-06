Imagini de colecție de la cununia religioasă a lui Florinel Coman cu Ioana Timofeciuc. Cei doi au spus „DA” în fața lui Dumnezeu

Florinel Coman și Ioana Timofeciuc s-au cununat religios! Iată ce momente de neuitat au trăit în fața altarului!

Zi memorabilă pentru unul dintre cei mai cunoscuși fotbaliști români!

Florinel Coman s-a căsătorit religios cu frumoasa lui parteneră, Ioana Timofeciuc, alături de care are deja o fetiță ce le seamănă perfect. Cei doi și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, într-un cadru de vis, după ce, în urmă cu doi ani, au spus marele „DA” în fața ofițerului de stare civilă.

Pentru ei, de ieri a început un nou capitol din viața de familie, iar momentele speciale au fost surprinse în fotografii și videoclipuri inedite, care le vor aminti mereu de una dintre cele mai frumoase zile din viața lor.

Citește și: Cristina Neagu a strălucit la petrecerea organizată în cinstea sa. Apariție rară pentru marea handbalistă

Imagini de colecție de la cununia religioasă a lui Florinel Coman cu Ioana Timofeciuc. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu

Ceremonia religioasă a avut loc la Constanţa, într-un cadru de poveste, iar petrecerea a continuat într-un club exclusivist, unde atmosfera a fost una de neuitat, mai ales că invitații au menținut voia bună pe tot parcursul marelui eveniment.

Colegi din echipa națională a României, personalități importante din lumea sportului și vedete cunscute din show-biz s-au numărat printre cei prezenți, luând parte la unele dintre cele mai emoționante momente din viața celor doi.

Florinel Coman și Ioana Timofeciuc sunt împreună de nouă ani, iar în ziua cea mare au stralucit la propriu. Cei doi au atras toate privirile încă de la prima apariție, optând pentru ținute demne de copertă, care le-au pus personalitatea și frumusețea în evidență.

În timp ce Ioana a îmbrăcat o rochie de mireasă superbă, cu detalii impresionante, dantelă fină cu aplicații strălucitoare, un decolteu în formă de inimă, mâneci lungi transparente și o trenă lungă spectaculoasă, soțul ei a optat pentru un look clasic, elegant și impecabil. El a purtat un costum negru perfect croit, cu rever satinat, cămașă albă și papion negru ce i-au conturat o imagine rafinată și de-a dreptul impecabilă.

Citește și: Kira Hagi și Thomas Ferfelis își unesc destinele în curând! Cine sunt nașii viitorilor miri și ce locație spectaculoasă au ales

„Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu pentru mine. Aseară m-au copleșit toate emoțiile. Am dormit câteva ore pentru că mă tot gândeam la această zi. Când am intrat în biserică am fost copleșit de emoții. Aici e altceva, acolo (n.r. pe teren) suntem obișnuiți, aici te încearcă emoțiile, mai ales este gândul că, până la urmă, te însori. Sunt foarte fericit. Le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți la biserică alături de noi. Înseamnă foarte mult pentru noi. Să ne distrăm la petrecere!” este prima declarație pe care a făcut-o Florinel Coman în ziua cea mare, potrivit SpyNews.ro.

„Eu am fost foarte emoționată, dar mai puțin emoționată decât el. Mă simt foarte recunoscătoare, mai ales când mă gândesc că iubitul meu de acum nouă ani este astăzi soțul meu. Mă simt foarte împlinită, e un sentiment de împlinire maximă” a mărturisit și Ioana Timofeciuc.

Ulterior, mirii au optat pentru ținutele spectaculoase de seară, atrângând din nou atenția într-un mod cu totul inedit.

Florinel Coman a îmbrăcat un sacou alb - ivory de data aceasta, cu un croi slim și rever șal din satin negru. Sub sacou a purtat o cămașă albă simplă cu un papion negru ce a completat perfect reverul sacoului. Pantalonii negri, de asemenea, au echilibrat armonios ținuta, alături de pantofii negri lăcuiți ce au adăugat o notă finală de eleganță.

Ioana Timofeciuc a optat pentru seară pentru o rochie tip sirenă ce i-a pus silueta superbă în evidență, cu o texutură satinat-lucioasă, cu un decolteu adânc și umerii goi, strălucind la propriu.

Iată momentul video de la cununia religioasă și o parte dintre cele mai superbe fotografii ale zilei:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Simona Halep l-a întâlnit pe Papa Leon. Ce a spus sportiva despre Suveranul Pontif