Imagini emoționante cu strănepoții lui Mircea Lucescu la priveghi. Cum au fost surprinși alături de bunicul lor, Răzvan Lucescu

Mircea Lucescu va fi condus astăzi pe ultimul drum de familie, prieteni și toți cei care l-au iubit.

Regretatul selecționer a murit pe 7 aprilie la vârsta de 80 de ani, după ce a suferit recent un infarct. Chiar dacă medicii au încercat un tratament complex, fostul selecționer nu a mai răspuns la tratament, iar corpul său a cedat.

Imaginile emoționante cu strănepoții lui Mircea Lucescu

Sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus pe Arena Națională acolo unde sute de oameni au venit să ai aducă un omagiu legendei fotbalului românesc. Familia sa i-a fost mereu alături. Neli Lucescu, soția regretatului antrenor, și Răzvan Lucescu, fiul său, nu au plecat de lângă sicriul regretatului selecționer.

Cu o carieră incredibilă în lumea sportului, Mircea Lucescu a scris istorie cu performanțele sale obținute de-a lungul anilor, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.

Mulți dintre cei care l-au cunoscut sau i-au fost prieteni au mers pe Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu, acolo unde i-au întâlnit familia stând la căpătâiul său. Răzvan Lucescu nu a plecat de lângă sicriul tatălui său, fiind cu ochii în lacrimi și sufletul îndurerat de pierderea celui mai important bărbat din viața sa.

Neli Lucescu, copleșită de durere, a fost alinată de fiul ei, nepoții și strănepoții săi care i-au fost alături la priveghi. Maria și Matei, copiii lui Răzvan Lucescu, au venit pe Arena Națională alături de partenerii lor, dar și de copiii lor, aducându-i o bucurie văduvei lui Mircea Lucescu.

În multe dintre imaginile care au apărut în presă, Răzvan Lucescu este surprins alături de nepoții săi care au luat și ei parte la ceremonia de priveghi și funeraliile străbunicului lor.

Liniștea apăsătoare și tristețea care i-a cuprins pe membrii familiei lui Mircea Lucescu a uimit lumea sportului. Mulți prieteni de-ai regretatului antrenor au mers pe Arena Națională pentru a transmite condoleanțe familiei și pentru a-și lua rămas-bun de la legenda fotbalului românesc.

Chiar dacă pe interior durere îl copleșește, Răzvan Lucescu a încercat să rămână puternic pentru mama sa și restul membrilor familiei care au nevoie de el.

Imaginile emoționante cu strănepoții lui Mircea Lucescu au atras atenția tuturor. Micuții, îmbrăcați în haine de culori închise, au stat alături de bunicul lor, Răzvan Lucescu, și străbunica lor, Neli Lucescu. Copiii au rămas tăcuți lângă coroanele de flori, aducându-i un ultim omagiu străbunicului lor.

