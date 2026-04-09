Mesajul lui Gică Hagi de pe coroana funerară pentru Mircea Lucescu. Care a fost ultimul omagiu pe care i l-a adus

Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 12:48 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 12:49
Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. După ce „Il Luce” a fost internat mai multe zile la Spitalul Universitar, acesta a pierdut lupta cu viața și a încetat din viață în urma mai multor atacuri de cord.

Trupul său neînsuflețit a ajuns pentru ultima dată pe Arena Națională, unde a fost depus pentru ca toți cei care l-au admirat să-i poată aduce un ultim omagiu.

Celebrul antrenor, considerat unul dintre cei mai titrați din istoria fotbalului mondial, s-a stins pe data de 7 aprilie. Familia și toți cei care l-au prețuit se pregătesc acum să-l conducă pe ultimul drum. Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a fost depus pe Arena Națională, iar numeroase personalități din lumea sportului și nu numai au venit să-și ia rămas-bun.

Citește și: Gestul copleșitor făcut de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Mircea Lucescu este omagiat pe Arena Națională

Printre cei prezenți s-a numărat și Gheorghe Hagi, vizibil afectat de moartea celui care i-a fost mentor. Acesta a venit cu o coroană din flori naturale, care a inclus trandafiri roșii și albi. Pe coroană a fost scris și un mesaj emoționant: „O să fii mereu în sufletele noastre”, a citat Cancan.

Mircea Lucescu a avut o carieră impresionantă, atât ca jucător, cât și ca antrenor. A evoluat pentru echipa națională a României și pentru cluburi importante precum Dinamo București, unde și-a început și cariera de antrenor. Ulterior, a pregătit echipe de top din Europa, precum Șahtior Donețk, alături de care a câștigat Cupa UEFA în 2009, dar și Galatasaray, cu care a obținut Supercupa Europei în 2000.

Citeșe și: Mesajul dureros transmis de Gică Hagi la aflarea veștii morții lui Mircea Lucescu

De-a lungul carierei sale, Lucescu a cucerit zeci de trofee și a format generații întregi de fotbaliști. A fost apreciat nu doar pentru performanțe, ci și pentru stilul său de a construi echipe și de a dezvolta jucători tineri. De asemenea, a ocupat de mai multe ori funcția de selecționer al echipei naționale, având o influență majoră asupra fotbalului românesc.

Gheorghe Hagi a transmis un mesaj plin de emoție după moartea lui Mircea Lucescu, subliniind cât de important a fost acesta în viața și cariera sa:

„Nu îmi vine să cred. A fost pentru mine atât de important în viață. O persoană atât de dragă, care a avut încredere în mine de la început. M-a susținut mereu când trebuia. E mai mult decât un antrenor care a făcut performanță la un nivel istoric. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!

A fost un părinte, un profesor, am învățat multe de la dânsul. Speram să aibă puterea să treacă peste acest moment foarte greu, dar, din păcate, nu a putut. Nu pot să vorbesc… Am fost un copil pe care l-a crescut. A însemnat enorm pentru mine. A fost ca un părinte, mi-e greu să vorbesc.”

Citește și: Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar

Moartea lui Mircea Lucescu lasă un gol imens în lumea fotbalului românesc și internațional. Pentru mulți, el nu a fost doar un antrenor de succes, ci și un adevărat mentor, un model și un simbol al performanței.

Codruța Filip, schimbare radicală după divorț: unde locuiește acum... Ce surpriză romantică i-a făcut Steve Ant iubitei sale Ramona Olaru în vacanță. "Îmi topești inima"...
AS.ro Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu
Observatornews.ro Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Antena 3 Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile
SpyNews Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor

Citește și
Codruța Filip, schimbare radicală după divorț: unde locuiește acum
Codruța Filip, schimbare radicală după divorț: unde locuiește acum
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis președintele României și premierul Ilie Bolojan
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis președintele României și...
Cine este Hilal Tufek, actrița din serialul turcesc Cealaltă soție – Kuma
Cine este Hilal Tufek, actrița din serialul turcesc Cealaltă soție – Kuma Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta: „M-au dat afară din birou”
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta:... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Industria românească de apărare trece pe nepalezi: Mecanicii, sudorii și strungarii vor fi aduși din Asia și Africa, pentru fabricile de armament
Industria românească de apărare trece pe nepalezi: Mecanicii, sudorii și strungarii vor fi aduși din Asia și... Jurnalul
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria omenirii
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Colomba di Pasqua. Rețetă tradițională de cozonac italian
Colomba di Pasqua. Rețetă tradițională de cozonac italian Hello Taste
