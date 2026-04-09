Mesajul lui Gică Hagi de pe coroana funerară pentru Mircea Lucescu. Care a fost ultimul omagiu pe care i l-a adus

Moartea lui Mircea Lucescu a îndoliat lumea fotbalului. Află ce mesaj emoționant a transmis Gheorghe Hagi și cum a fost omagiat marele antrenor.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. După ce „Il Luce” a fost internat mai multe zile la Spitalul Universitar, acesta a pierdut lupta cu viața și a încetat din viață în urma mai multor atacuri de cord.

Mesajul lui Gică Hagi de pe coroana funerară pentru Mircea Lucescu

Trupul său neînsuflețit a ajuns pentru ultima dată pe Arena Națională, unde a fost depus pentru ca toți cei care l-au admirat să-i poată aduce un ultim omagiu.

Celebrul antrenor, considerat unul dintre cei mai titrați din istoria fotbalului mondial, s-a stins pe data de 7 aprilie. Familia și toți cei care l-au prețuit se pregătesc acum să-l conducă pe ultimul drum. Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a fost depus pe Arena Națională, iar numeroase personalități din lumea sportului și nu numai au venit să-și ia rămas-bun.

Citește și: Gestul copleșitor făcut de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Mircea Lucescu este omagiat pe Arena Națională

Printre cei prezenți s-a numărat și Gheorghe Hagi, vizibil afectat de moartea celui care i-a fost mentor. Acesta a venit cu o coroană din flori naturale, care a inclus trandafiri roșii și albi. Pe coroană a fost scris și un mesaj emoționant: „O să fii mereu în sufletele noastre”, a citat Cancan.

Mircea Lucescu a avut o carieră impresionantă, atât ca jucător, cât și ca antrenor. A evoluat pentru echipa națională a României și pentru cluburi importante precum Dinamo București, unde și-a început și cariera de antrenor. Ulterior, a pregătit echipe de top din Europa, precum Șahtior Donețk, alături de care a câștigat Cupa UEFA în 2009, dar și Galatasaray, cu care a obținut Supercupa Europei în 2000.

Citeșe și: Mesajul dureros transmis de Gică Hagi la aflarea veștii morții lui Mircea Lucescu

De-a lungul carierei sale, Lucescu a cucerit zeci de trofee și a format generații întregi de fotbaliști. A fost apreciat nu doar pentru performanțe, ci și pentru stilul său de a construi echipe și de a dezvolta jucători tineri. De asemenea, a ocupat de mai multe ori funcția de selecționer al echipei naționale, având o influență majoră asupra fotbalului românesc.

Mesajul dureros al lui Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi a transmis un mesaj plin de emoție după moartea lui Mircea Lucescu, subliniind cât de important a fost acesta în viața și cariera sa:

„Nu îmi vine să cred. A fost pentru mine atât de important în viață. O persoană atât de dragă, care a avut încredere în mine de la început. M-a susținut mereu când trebuia. E mai mult decât un antrenor care a făcut performanță la un nivel istoric. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!

A fost un părinte, un profesor, am învățat multe de la dânsul. Speram să aibă puterea să treacă peste acest moment foarte greu, dar, din păcate, nu a putut. Nu pot să vorbesc… Am fost un copil pe care l-a crescut. A însemnat enorm pentru mine. A fost ca un părinte, mi-e greu să vorbesc.”

Citește și: Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar

Moartea lui Mircea Lucescu lasă un gol imens în lumea fotbalului românesc și internațional. Pentru mulți, el nu a fost doar un antrenor de succes, ci și un adevărat mentor, un model și un simbol al performanței.