Iată de ce nu trebuie să pui niciodată hainele înapoi în dulap după ce le-ai purtat o zi!

De ce nu trebuie să pui hainele purtate o singură dată înapoi în dulap. Greșeala care poate afecta și restul garderobei | Shutterstok

Deși pare un obicei banal și foarte comun să porți o bluză sau o pereche de pantaloni o zi și să le pui înapoi în dulap, problema este că aceste haine „curate la vedere” nu sunt deloc așa din punct de vedere microbiologic. Punându-le direct în dulap, îți poți contamina întreaga garderobă, potrivit unei surse.

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Motivul pentru care nu trebuie să pui hainele purtate o singură dată înapoi în dulap

După o zi de purtare, hainele absorb transpirație, celule moarte, bacterii, sebum, parfum și particule din aer, precum praf, poluanți și alergeni. Corpul elimină în jur de un litru de transpirație pe zi, în condiții normale, fără efort fizic. Această transpirație se absoarbe în fribrele hainelor, mai ales în zona axilei, a gulerului și a spatelui, potrivit sursei citate mai sus.

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De asemenea, zilnic eliminăm mii de celule moarte ale pielii, care se pot strecura și ele în fibrele hainelor.

Transpirația nu miroase. Mirosul apare atunci când bacteriile de pe piele descompun transpirația. Aceste bacterii, în principal Staphylococcus epidermidis și Corynebacterium, trec din piele în haine și, apoi, continuă să se înmulțească în dulap, potrivit sursei.

La temperatura dulapului și cu umiditatea absorbită din transpirație, bacteriile au condiții perfecte de supraviețuire și înmulțire. În consecință, va apărea mirosul „de dulap” în hainele curate de lângă, se vor contamina și alte articole vestimentare, se vor forma mirosuri greu de eliminat ulterior, iar țesăturile se pot uza mai repede.

Dacă nu vrei să speli zilnic hainele purtate, o metodă utilă ar fi aerisirea lor. Agață-le la aer, la fereastră, pe un umeraș sau pe balcon cel puțin 30-60 de minute. Această practică nu doar că reduce înmulțirea bacteriilor, dar păstrează hainele proaspete mai mult timp, mai notează sursa citată.

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Cum să depozitezi corect hainele purtate și de câte ori merg purtate înainte să le pui la spălat

Cel mai important pas este aerisirea hainelor purtate. Agață-le la aer timp de o oră sau două pe balcon sau în dreptul unei ferestre. După, nu le pune imediat în dulap, lângă hainele curate. Lasă-le pe un scaun sau pe un umeraș separat, pe ușa băii sau în cameră.

În funcție de activitate și de temperatura de afară, hainele trebuie spălate imediat sau mai târziu. Lenjeria de corp se pune obligatoriu la spălat după fiecare purtare. În schimb, bluzele și tricourile pot fi spălate după una-două purtări. Pantalonii, fustele, rochiile și hanoracele pot fi spălate și după cinci purtări.

Hainele de sport se vor spăla și ele obligatoriu după purtare, în timp ce hainele groase pot fi puse la spălat după 10-15 purtări sau sezonier, mai notează sursa.