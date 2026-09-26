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Declaratie Tamas
Declaratie Tamas
Sambata, 26.09.2026, 09:00
Rezumat România - Kosovo, comentariu română
Sambata, 16.11.2024, 23:00
Scandal jucători Kosovo şi înjurături
Sambata, 16.11.2024, 17:00
Răzvan Marin, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 01:00
Mircea Lucescu, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 01:00
Mihai Stoichiţă, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 01:00
Andrei Burcă, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 00:30
Lucescu cu jucătorii pe teren
Sambata, 16.11.2024, 00:05
Arbitrul meciului Romania - Kosovo, la telefon
Sambata, 16.11.2024, 00:00
Nicolae Stanciu a venit în cârje la stadion
Sambata, 16.11.2024, 00:00
Final meci România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 00:00
Min. 90+2 Scandal între Rrahmani si Alibec
Vineri, 15.11.2024, 23:10
Min 56. România - Kosovo Ocazie Burcă
Vineri, 15.11.2024, 23:00
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Furnicuțele 2026. Radu Darie face bilanțul vieții la Lucrarea de Control! Regrete, alegeri și lecții învățate
Vineri, 25.09.2026, 18:59
Furnicuțele 2026. Radu Darie și mentorul său, Chef Victor Melian, despre pașii în industria ospitalității
Vineri, 25.09.2026, 18:45
Furnicuțele 2026. Balonul cu artificii care poate exploda oricând! Meci de foc între Radu Darie și Cătălin Măruță
Vineri, 25.09.2026, 18:38
Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre prietenia de o viață cu cel mai bun prieten, Florin! Cum a rezistat legătura lor
Vineri, 25.09.2026, 18:22
Furnicuțele 2026. Radu Darie vorbește despre educația primită și legătura specială cu familia
Vineri, 25.09.2026, 18:05
Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre cât de mult a contat sportul în viața lui! Vlad Pruteanu, povești despre elevul său: „Bătăios!”
Vineri, 25.09.2026, 17:52
Furnicuțele 2026. Duel de forță în platou! Radu Darie vs. Cristi Mitrea la sacul de box
Vineri, 25.09.2026, 17:37
Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Radu Darie la Super Neatza cu Răzvan și Dani: „Făceam live-uri din restaurant”
Vineri, 25.09.2026, 17:21
Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre tartele făcute după rețeta bunicii duse la nivel de afacere
Vineri, 25.09.2026, 17:11
Mireasa, sezonul 14. Ionuț a fost eliminat de fete! Patrick rămâne în competiție
Vineri, 25.09.2026, 15:57
Mireasa, sezonul 14. Primele concluzii despre fetele din casa Mireasa! Patrick și Bogdan își spun părerea
Vineri, 25.09.2026, 15:51
Mireasa, sezonul 14. Emanuel părăsește competiția! Bogdan rămâne în casa Mireasa
Vineri, 25.09.2026, 15:31
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