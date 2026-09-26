Declaratie Tamas

Suedia - România 2-1. Gică Hagi pierde primul meci oficial de la revenire! Partida s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

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Înfrângere la limită în primul meci oficial al lui Hagi, într-o partidă lider detaşat de audiență

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