Antena Căutare
Home News Sport Meciul România - Austria, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă

Meciul România - Austria, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă

Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial transmis anul viitor, exclusiv, în Universul Antena!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 12:18 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 12:31
Galerie
Meciul România - Austria, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă | Profimedia Images

Inimile a 40.000 de oameni aflați pe Arena Națională şi a milioane de fani ai fotbalului din fața micilor ecrane au bătut aseară la unison. Românii au fost alături de tricolori pe tot parcursul meciului, partida România – Austria, rezultat 1-0, impunându-se ca lider detașat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public. Tricolorii îşi continuă drumul spre World Cup în Bosnia (15 noiembrie) şi San Marino (18 noiembrie), partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Meciul România - Austria, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă
Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial transmis anul viitor, exclusiv, în Universul Antena

Difuzat aseară în intervalul 21:47–23:39, meciul România – Austria a condus detașat clasamentul audiențelor, pe toate targeturile. Pe segmentul de public comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, meciul a înregistrat 10.5 puncte de rating și 38.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul secund, Pro TV, a obținut 4.5 puncte de rating cu 16.6% cotă de piață. Și pe segmentul urban, meciul s-a situat pe primul loc, înregistrând 12.2 puncte de rating și 36.9% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului 2, Pro TV, a obținut 3.7 puncte de rating și 11.3% cotă de piață. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului naţional, unde Antena 1 a ȋnregistrat 12.3 rating și 36.9% cotă de piaţă, urmat de Pro TV cu 4 rating și 12 cotă de piaţă, public pe care, ȋn minutul de aur, 22:13, confruntarea România - Austria a fost urmărită de peste 2.3 milioane de telespectatori.

Antena 1 a fost lider de audiență şi în Prime Time, în intervalul 19.00-24.00, înregistrând la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 21-54 de ani o audiență medie de 7 puncte de rating și 25.5% cotă de piață, în timp ce Pro TV se situa pe poziția secundă cu 5.8 puncte de rating și 21.3% cotă de piață. Antena 1 conduce topul audienţelor şi pe Whole Day, la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 21-54 de ani, cu un rating mediu de 2.9 si o cota de piață de 21.3%, surclasând principalul competitor, Pro TV, care înregistra 2.2 puncte de rating şi 16.4% cota de piață.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cine e Virgil Ghiță, fotbalistul care a înscris golul deciziv în meciul România - Austria. Prima declarație după victorie

România a învins, aseară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5, după ce mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

În 2026, Antena va acoperi primul FIFA World Cup™ cu 48 de echipe și 104 meciuri, momentul când fotbalul traversează un continent - meciuri în SUA, Canada și Mexic. În 2030, Antena va difuza în Romania Centenarul Mondial - 100 ani de FIFA World Cup™ - turneu care începe în Uruguay, Argentina, Paraguay și traversează oceanul pentru a emoționa din Spania, Portugalia și Maroc o lume întreagă!

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban all și Național

Perioada: 13 octombrie 2025

Echipa națională a României
+1
Mai multe fotografii

Citește și: România - Austria 1-0. Tricolorii se impun la ultima fază! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Ce spune Mircea Lucescu despre plecarea sa de la echipa națională după meciul cu Austria: „Eu am promis...”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Observatornews.ro Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei  Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
România - Austria 1-0. Tricolorii se impun la ultima fază! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
România - Austria 1-0. Tricolorii se impun la ultima fază! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Mesajul lui Ianis Hagi înainte de meciul României cu Austria. Lupta pentru calificarea la Cupa Mondială se vede la Antena 1
Mesajul lui Ianis Hagi înainte de meciul României cu Austria. Lupta pentru calificarea la Cupa Mondială se vede la...
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`,... Libertatea.ro
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă în Vest ar întoarce frontul VIDEO
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu... Catine
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței anticorupție” se apropie de sfârșit
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței... Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o... Gandul
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare: „Cele mai ciudate lucruri sunt reale”
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare:... ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x