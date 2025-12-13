Românca desemnată cea mai bună canotoare din lume! Conduce într-un top în care se află și alte sportive din țara noastră

O româncă a fost numită cea mai bună canotoare din lume. Topul anual include și alte sportive din țara noastră. Cine sunt acestea!

Conduce într-un top în care se află și alte sportive din țara noastră | Profimedia

Un site specializat în canotaj a dezvăluit cine este românca desemnată cea mai bună canotoare din lume! Topul, realizat pentru anul 2025, mai include alte cinci sportive, printre care și alte tinere din țara noastră.

Cine este româncă numită cea mai bună canotoare din lume

Simona Radiș, medaliată cu aur în probele de 8+1 mixt și dublu rame la Campionatele Mondiale de la Shanghai 2025, a fost numită cea mai bună canotoare din lume.

Potrivit row2k.com, citat de Fanatik, Simona Radiș ocupă prima poziție, fiind urmată de alte trei românce cunoscute la nivel internațional. În clasamentul anual mai apar încă cinci sportive.

Topul a fost stabilit în urma rezultatelor obținute la marile competiții internaționale în ultimii cinci ani. Totodată, au fost luate în considerare performanțele de la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale.

Astfel, Simona Radiș a fost desemnată cea mai bună în sportul pe care îl practică încă din copilărie.

Topul celor mai bune canotoare din lume:

Simona Radiș (România)

Ancuța Bodnar (România)

Ymkje Clevering (Olanda)

Maria Magdalena Rusu (România)

Amalia Bereș (România).

Simona Radiș, palmares impresionant în canotaj

Simona Radiș are 26 de ani, însă a reușit performanțe uimitoare în sport. Canotoarea româncă, născută pe 5 aprilie 1999, deține în palmaresul său premii importante. Sportiva este originară din comuna Avrămeni, judeţul Botoşani.

La Jocurile Olimpice, aceasta a primit aur la dublu vâsle 2020, 8 plus 1 rame 2024, argint la dublu vâsle 2024.

„O ediție a Jocurilor Olimpice de neuitat... Am reușit să vin acasă cu două medalii, una de aur, una de argint, dar pentru mine cu două medalii de aur, pentru că am muncit extraordinar de mult pentru ambele și simt că au aceeași valoare.

A fost foarte intens, dar pot spune că am dat totul în proba de dublu vâsle, în care am venit pe locul doi. Am spus la final că dacă ar mai fi fost câteva lovituri nu aș mai fi putut să le fac... Am făcut tot ce era posibil omenește și nu am reușit să cucerim aurul.

Ne-am mulțumit cu locul doi, dar tocmai de aceea spun că este atât de valoroasă fiindcă la 8+1, dacă ar mai fi trebuit să trag 50 de metri, aș mai fi tras”, a declarat Simona Radiș, după Jocurile Olimpice 2024, potrivit eurosport.ro, citată de Fanatik.

La Campionatele Mondiale a câștigat aur la dublu vâsle în 2022 și 2023. În plus, la această competiție a primit aur la 8 plus 1 rame 2022, la dublu rame 2025, la 8 plus 1 rame mixt 2025, argint la dublu vâsle 2019.

La Campionatele Europene are aur la dublu vâsle 2020, 2021, 2022, 2023, la 8 plus 1 rame 2022, 2023, 2024. Totodată, Simona Radiș a primit aur la dublu rame 2025, argint la dublu vâsle 2019, bronz la dublu vâsle 2024, potrivit surselor citate mai sus.

