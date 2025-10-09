Un singur meci, mai multe mize. Naționala României luptă pentru o calificare istorică la Cupa Mondială și e obligată să obțină puncte și să dea goluri.

România – Austria, duminică, de la ora 21:45, în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Toate contează în drumul spre World Cup, unde România a fost ultima dată în 1998.

Naționala României revine pe teren, duminică seară, împotriva Austriei, meci transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 21:45.

România e pe locul trei în grupa condusă de Bosnia și Austria – și o victorie duminică pe Național Arena i-ar deschide drumul către o bătălie până în ultimele secunde ale calificărilor pentru primele două locuri: locul 1 duce direct la Mondial, locul 2 asigură poziția de gazdă la barajul din 26 martie 2026.

Atmosfera de pe Arena Națională se anunță electrizantă: 50.000 de suporteri sunt așteptați să susțină echipa într-o seară care se poate dovedi crucială pentru visul mondial.

România joacă pentru calificare, dar și pentru redobândirea acelui sentiment de apartenență și încredere care face diferența în momentele mari.

România mai are o a doua șansă de a ajunge la baraj, obținută prin câștigarea grupei din Nations League.

Antena 1 este televiziunea oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026 și 2030 – prima televiziune comercială din România care va transmite competiția supremă a fotbalului mondial.

Duminică, de la ora 21:45, trăiește în direct confruntarea România – Austria, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Un meci care poate aduce România cu un pas mai aproape de visul World Cup.