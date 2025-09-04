România - Canada va fi liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00

România va disputa primul meci amical din 2025 împotriva Canadei și va fi liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. Partida cu selecționata nord-americană este un test dinaintea confruntării cu Cipru, de pe 9 septembrie.

Naționala României revine pe teren în septembrie, când va juca a o partidă amicală și una din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul cu selecționata Canadei va avea loc pe cel mai mare stadion al țării și va fi transmis în format liveVIDEO-TEXT și pe a1.ro.

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu se va pregăti apoi de disputa din preliminariile pentru turneul final de anul viitor. România se află într-o grupă cu 5 echipe în preliminariile turneului final de vara viitoare, iar în luna septembrie a venit rândul ei să stea o rundă, așa că nu va juca în etapa a 5-a din preliminarii, urmând să aibă meci oficial în runda a 6-a, cu Cipru, în deplasare, la Nicosia.

România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul amical, tricolorii își vor continua drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena, în Cipru, pe 9 septembrie, de la 21:45.

În continuare, în aceste preliminarii, Antena 1 va mai transmite alte două meciuri: România - Austria (12 octombrie) și România - San Marino (18 noiembrie).

30.000 de bilete vândute pentru România - Canada

Chiar dacă este doar un meci amical, fanii ”Tricolorilor” prezintă un interes major pentru meciul împotriva Canadei. Cu două zile înainte de partidă, FRF a dat 30.000 de bilete.

Ținând cont de interesul ridicat, sunt șanse mari ca la ora partidei în tribunele Arenei Naționale să fie peste 40.000 de suporteri ai naționalei României, anunță prosport.

Lotul de 26 de jucători al României ales de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Antena transmite meciurile României până în 2028, iar din 2026 are exclusivitate pentru 2 cicluri din jocurile naționalei.

Antena este World Cup în România cu transmisiile din 2026 și 2030 – primele turnee finale cu 48 de echipe și 104 meciuri, organizate în SUA, Canada și Mexic în 2026, și Spania, Portugalia, Maroc în 2030 (cu primele jocuri la centenarul Mondialului începând în Paraguay, Uruguay și Argentina).