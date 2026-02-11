Sabrina Ionescu, pe lista celor mai bine plătite sportive din lume în 2025. Pe ce loc se clasează sportiva româncă

Sabrina Ionescu, jucătoarea de baschet, este în top 20 cel mai bine plătite sportive din lume în 2025.

Lista cu cele 20 cel mai bine plătite sportive din lume în 2025 ajunge la un total de 293 milioane de dolari, cu 13% mai mult decât suma adunată în 2024.

Luna trecută jucătoarea de tenis Elena Rybakina a înfrânt-o pe Aryna Sabalenka și a câștigat finala WTA din Arabia Saudită. Ea nu a plecat acasă doar cu un trofeu, ci și cu uriașa sumă de 5.235 milioane de dolari, acesta fiind cel mai mare premiu din istoria tenisului pe care l-a câștigat vreodată o femeie.

Printre jucătoarele de baschet de pe lista celor mai bine plătite femei din lumea sportului în 2025 se numără și Sabrina Ionescu care apare pe poziția 13.

Pe locul 2 în acest top se află Sabalenka, pe locul 8 este Rybakina, pe 11 apare Caitlin Clark, pe locul 14 este Thitikul, iar pe 15 se află Reese, potrivit Forbes.

Suma totală uriașă a tuturor celor 20 de sportive ajunge la 293 milioane de dolari, iar aceasta cuprinde atât premiile și salariile obținute din cariera lor sportivă, cât și proiectele lor cu branduri și licențe. Sabrina Ionescu a câștigat în 2025 10.5 milioane de dolari.

Sabrina Ionescu este o jucătoare de baschet în vârstă de 28 de ani care joacă la echipa New York Liberty din WNBA.

Sabrina este considerată una dintre cele mai bune jucătoare de baschet din istorie în campionatul NCAA. Ea s-a născut în California din părinți români care au emigrat în SUA înainte de Revoluția din 1989.

Tânăra jucătoare de baschet a primit onoruri naționale, printre care "Jucătoarea de baschet american de azi" și "Cel mai bun jucător al anului și jucător de stat Gatorade al anului". De asemenea, sportiva este lider la pase decisive, intrând în istorie cu 769 de pase și 549 de interceptări.

Sabrina a început să joace baschet încă de la o vârstă fragedă, din clasa a IV-a și de-atunci părinții ei au știut că trebuie să o încurajeze pe acest drum pe care a pornit, urmând apoi un liceu sportiv și o facultate de profil.

