Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă la Complexul „Lia Manoliu”: de la ce a pornit conflictul

Sabrina Voinea, gimnasta de 18 ani, a fost implicată într-un conflict fizic cu o halterofilă la Complexul „Lia Manoliu”. Află cum a izbucnit scandalul și reacțiile oficialilor Federației Române de Haltere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 16:43 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 16:46
Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă la Complexul Lia Manoliu. Gimnasta, în vârstă de 18 ani, a ajuns din nou în centrul atenției, de data aceasta din cauza unui conflict cu o colegă. Sportiva este implicată într-un nou scandal, după ce s-a luat la bătaie cu o componentă a lotului național de haltere în restaurantul hotelului din Complexul Lia Manoliu.

Conflictul a luat amploare, iar sursele spun că cele două sportive s-au implicat direct. Totul a fost confirmat de Florin Oancea, directorul complexului. Sabrina Voinea, una dintre cele mai valoroase gimnaste ale României, se confruntă cu probleme în viața de zi cu zi. Se pare că problemele ei nu încetează să apară, iar de această dată s-ar fi luat la bătaie cu o colegă.

Anterior, Sabrina a fost acuzată indirect de Denisa Golgotă că ar beneficia de tratament preferențial în cadrul lotului național, după Mondialele de anul trecut. De asemenea, acum câteva luni a fost în centrul atenției din cauza unor imagini în care era agresată verbal de mama sa, la un antrenament din perioada junioratului. Astfel, gimnasta de 18 ani a ieșit din nou în evidență, dar în sens negativ.

Conform presei, Sabrina s-ar fi bătut cu o sportivă din lotul național feminin de haltere, iar incidentul a avut loc în plină zi. Totul ar fi început după ce gimnasta i-ar fi spus halterofilei că este „grasă”. În bătaia dintre cele două au intervenit alte două colege, o gimnastă și o halterofilă. A fost nevoie de intervenția personalului de la bucătărie pentru a le despărți pe tinere.

O sursă care a asistat la scandal a declarat:

„Nu știu exact de la ce s-au luat, pentru că nu eram suficient de aproape pentru a le auzi. Dar am auzit gălăgie și am ieșit să văd ce se petrece. S-au păruit ca în filme! Palme, tot ce trebuie. Apoi a intervenit colega Sabrinei, nu știu cum o cheamă… Melisa… Dar imediat s-a băgat și o a doua fată de la haltere și a ieșit bătaie. Colega Sabrinei a luat palme serioase. Mi-au spus cei care au asistat de la început că Sabrina a făcut-o «grasă» pe fata de la haltere, ea a ripostat și așa s-a ajuns la zgârieturi și alte incidente. Fetele de la bucătărie au intervenit și le-au despărțit.”

Președintele Federației Române de Haltere a confirmat incidentul

Lucrurile au fost cât se poate de grave. Incidentul a fost confirmat la scurt timp de Florin Oancea, directorul Complexului Lia Manoliu. El a recunoscut că a existat un conflict, dar nu a oferit mai multe detalii:

„Eu am fost în ședință până acum la ANS, cu domnul ministru, dar vă pot confirma că am fost informat de acest incident. Prea multe detalii nu vă pot da, pentru că de abia acum mă întorc la complex. Din câte am înțeles, sunt două fete de la haltere și două fete de la gimnastică, una fiind Sabrina Voinea. De ce a pornit conflictul nu mi s-a comunicat. Acum fetele nu mai sunt în complex, mi s-a spus că au plecat. Nu a chemat nimeni Poliția. Conflictul nu a fost de durată. Eu am sunat deja la Federația de Haltere și am vorbit cu domnul președinte. Va ajunge și dânsul la complex și vom sta de vorbă.”

Incidentul a fost confirmat și de Alexandru Pădure, președintele Federației Române de Haltere:

„Știu despre ce e vorba. Chiar dacă fetele noastre au răspuns la ceva, tot au greșit. Ele sunt sportive și, la sfârșitul zilei, trebuie să se întâlnească și să-și dea mâna. E presiune, cantonament, înțeleg, dar conflictele de acest gen sunt de netolerat.”

