O nouă mărturie grea împotriva Cameliei Voinea: „Fiica mea a fost bătută crunt de ea”

O nouă mărturie împotriva Cameliei Voinea. Iată ce a dezvăluit o altă gimnastă care a lucrat cu antrenoarea.

Dezvăluirile privind comportamentul Cameliei Voinea continuă. Tot mai multe gimnaste găsesc curajul de a vorbi despre propria experiență în sala de antrenament.

O nouă mărturie cutremurătoare de la antrenamentele Cameliei Voinea. Ce a dezvăluit o altă gimnastă

După ce Denisa Golgotă a vorbit public despre abuzul suferit la antrenamente, fără însă a specifica numele abuzatorului, mai multe gimnaste au dezvăluit experiențe similare, acuzând-o în mod clar pe antrenoarea Camelia Voinea.

Mai mult decât atât, după un deceniu, au apărut imagini cu fiica antrenoarei de la antrenamente, în care se observa modul în care era tratată de mama sa.

Recent, o fost gimnastă a relatat câteva situații incredibile pe care le-a trăit. Conform GOLAZO.ro, dezvăluirile au avut loc la telefon, iar mama fostei gimnaste a rugat redacția să păstreze anonimatul.

Din spusele mamei, gimnasta ar fi fost bătută cu bețe, ar fi primit pumni în gură și ar fi suferit accidentări cu urmări grave. De asemenea, traumele suferite sunt resimțite și astăzi.

Fosta gimnastă, acum elevă a unei școli militare, a citit articolele privind acuzațiile aduse Cameliei Voinea, astfel că a decis să își spună și ea povestea.

Camelia Voinea i-a fost tinerei antrenoare în urmă cu 9-10 ani. Deși mama a sfătuit-o să nu vorbească cu presa, tânăra a insistat.

„O rugăminte am. Aș vrea ca numele nostru să nu fie publicat. Vi l-am spus pentru că ați vrut să verificați la club. Copilul meu e într-o școală militară, iar ei au mai multe restricții și nu vreau să aibă necazuri.

Ea a tot văzut lucruri despre Camelia Voinea, a auzit, a citit și la dvs. și tot îmi spunea: <<Vreau să zic și eu ceva, pot?>> Însă i-am spus mereu că va fi doar cuvântul nostru împotriva cuvântului Cameliei Voinea”, a spus mama fostei gimnaste.

Femeia se consideră și ea vinovată, precum și pe soțul ei, deoarece nu au sesizat ce se întâmplă cu fiica lor.

„Fiica mea a fost bătută crunt de ea. Iar eu am numai câteva fotografii făcute de sora mea. Atât. (...)

Sunt atât de supărată și vreau să spun cât mai multe lucruri... îmi va fi greu. Problema e că, din păcate, i-am spus și soțului, ne considerăm autorii morali. Pentru că n-am văzut prin ce trecea. Ea nu s-a deschis în fața noastră, iar noi am observat prea târziu, da? Când trauma pentru ea a fost destul de mare. Nu știam, nu mi-am dat seama, de ce nu voia să o spăl. Sau de ce nu voia să intru la baie în timp ce era acolo.

Fiica mea a făcut gimnastică la clubul Farul Constanța, la antrenoarea Camelia Voinea. Eu sunt o mamă destul de severă, așa că înțeleg că te mai enervezi. Sportul de performanță se face prin multă muncă, dar nu să-i frică unui copil de tine. (...)

Vă spun doar atât. La un moment dat, pe 1 septembrie 2016, îmi aduc aminte și azi ziua, când sora mea era aici, în vacanță, iar noi eram la muncă, a intrat cu ea la duș ca să o spele. Și când a văzut vânătăile, urmele de pe piele, mi-a scris că nu se poate să fie de la căzături. Mi-a trimis și poze. Vi le dau și dvs. Din păcate, nu am vrut să merg la IML, ca să scot certificat. (...)

Am sunat civilizat, pe la 8-9 seara, și am spus că înțeleg că acest sport e foarte greu, dar că loviturile pe care le-am văzut pe corpul fiicei mele... nu vreau să le mai văd”, a relatat mama fostei gimnaste.

Aceasta a dezvăluit că interveția sa a făcut mai mult rău decât bine. Deși în timpul discuției telefonice de la vremea respectivă cu antrenoarea, Camelia Voinea nu a avut niciun fel de reacție, lucrurile au degenerat: „Fiica mea mi-a spus, peste mulți ani, că a început s-o bată și mai tare. Pentru că le învăța să nu povestească acasă. Deci mai rău am făcut...”

Femeia a dezvăluit că a refuzat certificatul IML, deoarece a considerat că este doar o pierdere de energie, fără să vadă un rezultat favorabil pentru fiica sa. (Imaginile cu vânătăile de pe trupul fetei se pot vedea aici.)

Cei doi părinți au încercat să discute și cu președintele clubului Farul, Floroiu Ilie, unde au descoperit că nu erau singurii în situația respectivă:

„Am crezut așa că e ceva... că nu s-a mai întâmplat așa ceva. Spre surprinderea noastră, nu eram singurii care puneam aceste probleme. «Știm că așa se întâmplă și nu avem ce face», cam asta a fost răspunsul. Foarte politicos ni s-a dat asta de înțeles.

Sunt oameni cărora le e frică. Și în Federație, atunci și acum. Dar de ce le e frică? Trebuie să acceptăm că există și astfel de oameni? Nu oameni, că e mult spus cu această ființă, credeți-mă. (...)

Mulți spun că așa se ajunge campion olimpic, că altfel nu ai ajunge campion. Dar eu întreb dacă acel copil și-a ales să devină așa campion olimpic? Fiica mea nu s-a mai uitat mult timp la gimnastică.”

Traumele din sala de gimnastică au continuat și după ce a renunțat la sportul de performanță. Mama tinerei a dezvăluit că în timpul probelor pentru admiterea la școala militară, la proba de 2.000 de metri, fata a fost copleșită și nu a dorit să alerge: „Să vă mai spun ceva. A avut examen la Școala Militară de care vă spuneam. Și a avut o probă de 2.000 de metri. Iar ea a început să plângă că nu vrea să alerge. I-a spus cuiva de ce plângea, iar apoi a ajuns informația și la mine. Era tot din cauza anilor din gimnastică. Prefera ca, decât să fie lovită sau bătută, să i se dea ture de sală, să alerge.

Știm că repeți ceva de 100 de ori în sport, dacă nu ai făcut bine. Iar la ea, la 18 ani, revenea trauma trăită în sală dacă era pusă să alerge.

Vreau să confirm mărturiile celorlalte fete cu care ați vorbit. Păcat dacă mai sunt oameni care cred că aceste povești sunt neadevărate.”

Atât mama, cât și fiica sa au văzut imaginile apărute în presă cu Sabrina Voinea din sala de antrenament. Cele două confirmă tratamentul dur aplicat de Camelia Voinea în cazul nereușitelor fiicei sale.

„Și fiica mea le-a văzut. Bine, ea se mai uita la concursuri și când Sabrina rata sau nu lua locul 1, mereu zicea: <<Ce bătaie o să mănânce acum că n-a luat locul întâi.>>

Mie-mi e milă. Se muncește mult, se muncește enorm. Dureroasă munca, iar pe lângă asta să mai ai și un așa tratament, e de nedescris.

Eu nu mă pricep foarte mult, nu sunt de specialitate, dar întotdeauna am zis că Sabrina, deși se califică bine, ratează în ultimul moment. Și cred că asta poate și din cauza psihicului care e făcut vraiște”, a povestit femeia.

De asemenea, aceasta a relatat că a avut o discuție cu antrenoarea, spunându-i că o să-și retragă fiica de la gimnastică, iar răspunsul său a uluit-o:

„La un moment dat m-am dus la sală, ca să o confrunt pe antrenoare. I-am zis că nu se mai poate așa și că-mi iau fiica de la gimnastică. «Și ce, acum o să stau să mă rog de ea? Că o fi Nadia Comăneci?!» Nu e, dar e fiica mea și nu vă permit să dați în ea.

Credeți-mă, sunt o persoană destul de aprigă la furie, dar această situație m-a făcut să fiu un om atât de… nu am avut reacțiile pe care ar fi trebuit să le am. Nu am avut reacția de a o strânge de gât. Soțul meu nu a vrut să intre în sală ca să nu recurgă la vreun gest... Eu am rămas fără reacție. Cred că m-am gândit că e clar că așa funcționează lucrurile.”

În discuția telefonică a intervenit și fosta gimnastă. Aceasta a relatat propria experiență, amintindu-și fiecare lovitură, fiecare pedeapsă aplicată. Abuzul nu a fost doar unul de ordin fizic, ci și psihic.

„Au fost câteva bătăi pe care le simt și acum. Avea două bețe în perioada de care vorbesc eu. Unul mai subțire, de metal, altul mai gros, de nuc. Dar te bătea cu tot ce nimerea. Papuci, bețe, palme. Te ciupea până la sânge.

Pe Sabrina o încuia în vestiar, iar asta era o pedeapsă mare pentru Sabrina, pentru că iubește gimnastica. O amenința că nu o mai lasă la gimnastică, iar Sabrina plângea mult din cauza asta”, a spus tânăra.

„Nouă ne spunea că ni se vede celulita pe picioare. Aveam 28 de kilograme... la 8-9 ani. Dacă ne cântărea și depășeam greutatea, ne zicea că mâncăm ca vacile”, a mai adăugat ea.

Cât despre faptul că nu a vorbit cu părinții despre tot ce se întâmpla în sala de antrenament, fosta gimnastă mărturisește că nu dispunea de timpul necesar în care să stea să vorbească, fiind ba ea ținută mai mult în sală după orele de antrenament, ba mama sa ocupată cu serviciul: „Eu nici nu mă prea vedeam cu mama pe timpul zilei. Era la muncă, eu eram la școală. Stăteam două, trei ore acasă cu bunica, îmi făceam temele, dormeam și când ajungeam acasă, la 21-21:30, nu cred că aveam timp să mă văd cu mama prea mult. Uneori eram ținută, dacă se enerva, și după antrenament. Adică după alea patru ore.”

Mai mult decât atât, tânăra povestește situații cutremurătoare de după o accidentare gravă pe care a suferit-o: „În primul rând, eu am avut o accidentare destul de urâtă și n-am mai putut face anumite lucruri. Mai ales la paralele, nu mai puteam să fac absolut nimic.

Ajunsesem să mă rog de ea, când se enerva, să mă lase să fac forță. Știam că dacă fac forță, doar verbal m-ar mai putea agresa. Adică n-ar veni după mine să mă mai bată. Nu mergea de fiecare dată, dar, câteodată, încercam norocul. (...)

Am și un semn pe picior. Nu mai știu exact de ce l-am căpătat, dar știu că e de la un inel de-ale ei. Mi-a dat un pumn în picior și am semnul de la acel inel.”

„La antrenament a căzut de pe bârnă în cap. Aproape în cap, cumva. Cu umărul a rămas...” a intervenit și mama sa.

„M-am accidentat când am făcut coborârea de pe bârnă. Mi-a pus scaune pe lângă bârnă ca să nu mai cad. În caz de cădeam, să mă învăț minte să nu mai cad că mă loveam”, a relatat tânăra.

„Și am căzut în cap pe marginea bârnei. Apoi pe jos. Ea n-a venit la mine să vadă dacă sunt bine.

Am stat un pic jos, apoi am încercat să mă ridic singură și în momentul acela am văzut că eu nu mai simțeam nimic din partea stângă a corpului. Absolut nimic, nici mâna, nici piciorul, mergeam într-o parte.

Ea nu m-a crezut, zicea că eu mă prefac și de fapt n-am nimic. Așa că m-a pus în continuare... m-a pus după la sărituri pentru că mai aveam o oră jumătate de antrenament și așa l-am făcut pe tot. (...)

Am simțit ceva la omoplatul stâng. Încă simt oarecum și acum. Atunci mă durea destul de tare omoplatul stâng. Și acum, dacă aș vrea să mă întind mai mult cu mâna stângă, nu pot, simt ca un junghi.”, a continuat ea.

„E departe de omenie (n.r. Camelia Voinea). V-am spus că nu poate fi numit om. Dacă mă întâlnesc cu ea prefer să nu mă respect pe mine și să nu-i dau nici un salut. Nici măcar un scuipat nu merită!

Din fericire, nu o antrenează acum decât pe Sabrina. Eu sunt mamă... adică nu merită Sabrina toate aceste lucruri, dar, din păcate, ea nu vede lucrul ăsta.

Copiii noștri au rămas cu traume... n-ar trebui să mai aibă dreptul să antreneze pe altcineva. Iar la antrenamente... ne băga sâmbăta, pentru că era aproape de concurs, ne lăsa pe noi părinții să asistăm la pregătire și totul era foarte bine.

Eu am și dat o declarație, atunci când mama altei gimnaste a depus o reclamație, pentru că nu aveam, niciun semn că s-ar purta greșit, în care am zis că nu am niciun motiv să spun ceva negativ de antrenoare. (...)

Am dus-o și la psiholog, bineînțeles, imediat după aceea, dar foarte mult nu cred că a ajutat-o. Ea fiind și copil, nu prea a știut cum să... nu știu cum să zic, să se deschidă. Am mai încercat variante, dar lucrurile sunt destul de... complicate”, a intervenit mama sa.

Fosta gimnastă a continuat seria de dezvăluiri: „După cum am spus, la paralele nu am mai putut face nimic. Și, la un moment dat, s-a enervat foarte tare și mi-a dat un pumn în gură. Stătea lângă mine. Simțeam sângele, îmi spărsese buza. Eram încă eram pe paralele, adică încă eram pe bară, și după a venit și mi-a mai dat doi pumni în spate.

Atunci am căzut de pe aparat și nu mai puteam să respir, mă blocasem. O auzeam pe ea în surdină, cum urla la mine. M-a ridicat de ureche, mi-a luat urechea, mi-a întors-o și așa m-a ridicat de jos.”

Întrebată de ce a continuat să meargă în sala de gimnastică, mama sa a răspuns: „Păi, nu a mai vrut, dar nu spunea motivul pentru care nu mai dorea. Eu tot trăgeam de ea, crezând că are un moment mai greu.”

Însă tânăra mărturisește că a continuat să meargă de frică: „E simplu, pentru că-mi era frică! Bunica mea mă ducea la antrenament și am adormit în autobuz. Când m-a trezit, am început să plâng instant și am zis că nu mai vreau la gimnastică. A trecut o colegă pe lângă mine, m-a văzut, iar când am ajuns la sală, m-a luat de mână (n.r. Camelia Voinea) și m-a băgat în vestiar.

Cum am zis, avea bețele alea de metal și de nuc, și cu ele m-a bătut. Și a zis că dacă vreodată vreau să mă las de gimnastică, vine după mine și mă omoară.”

Mama fostei gimnaste speră ca aceste dezvăluiri să protejeze viitoarele gimnaste de astfel de tratamente și să se ia măsuri împotriva Cameliei Voinea.

Camelia Voinea nu a mai dat niciun fel de declarații după cele inițiale, când le-a numit mincinoase și denigratoare: „Nu există așa ceva în gimnastică, cu biciul și cu chestii de genul ăsta! Acum ne trezim cu niște cazuri prescrise și acuzăm pe X, pe Y. Așa poate să vorbească oricine despre oricine.

Credeți-mă că eu n-am luat o palmă de la antrenorii mei și eu am trăit în vremea comunismului. Eu nu am spus nimic până acum, tocmai pentru a culege mai multe informații despre persoanele care m-au denigrat.”