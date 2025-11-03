Simona Halep a răspuns la una dintre cele mai mari curiozități ale fanilor. Descoperă ce a spus despre întoarcerea ei în circuit.

Cum a răspuns Simona Halep atunci când a fost întrebată dacă ar vrea să se întoarcă în circuit

Simona Halep s-a retras oficial din tenis în luna februarie a acestui an, însă continuă să participe în calitate de invitat special la marile evenimente din lumea competițiilor, acolo unde surprinde pe toată lumea cu energia sa, dar și cu prezența ei care este atât de importantă pentru toți cei care o întâlnesc.

Recent, ea s-a prezentat la festivitatea de deschidere a competiției Turneul Campioanelor, acolo unde i-a înmânat Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 WTA. Potrivit unei surse, este vorba despre un trofeu acordat de jucătoarea care termina anul competițional pe primul loc în clasament.

Cum a răspuns Simona Halep atunci când a fost întrebată dacă ar vrea să se întoarcă în circuit: „Sincer..”

Prin intermediul unei postări pe care a făcut-o pe rețelele sociale, Simona Halep a mărturisit care este adevărul despre întoarcerea ei în circuit, luându-i prin surprindere pe fani, și, bineînțeles, întristându-i pentru că marea jucătoare de tenis nu are de gând să reintre pe teren în cadrul competițiilor care au consacrat-o cu adevărat.

„Cineva m-a întrebat astăzi: << Simona, ți-ar plăcea să te întorci în circuit ori să te bucuri de viața asta de legendă prea mult? >>” a scris aceasta în descrierea unor fotografii de la marele eveniment, urmând să și răspundă la una dintre cele mai mari curiozități ale momentului

„Sincer... Sunt în regulă cu această viață de legendă” a spus ea, fără pic de reținere.

Ea și-a încheiat cariera la vârsta de 33 de ani și a lăsat în urmă un palmares de-a dreptul spectaculos, cu 24 de trofee și 64 de săptămâni ca lider Women's Tennis Association (WTA).

Simona Halep a fost lider mondial în 2017 și 2018 în lumea tenisului și face parte dintr-un grup select de doar 12 jucătoare care au încheiat mai mult de un sezon pe locul 1 mondial, scrie tvrinfo.ro.

În anul 2017, sportiva devenea prima jucătoare din țara noastră care a atins vreodată locul 1 mondial după ce ajunsese în finala unui turneu de la Beijing, menținându-și poziția până la finalul sezonului.

În anul 2018, ea a cucerit și primul ei titlu major, la Roland Garros, și a mai disputat o finală de Grand Slam la Australian Open, mai scrie sursa citată anterior.

În luna martie a anului 2024, Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv i-a redus suspendarea pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni, după ce a fost implicată într-un scandal care a stârnit multe controverse la momentul respectiv.

De atunci, ea nu a mai putut să joace la nivelul pe care îl atingea înainte de suspendare, motiv pentru care în cele din urmă a decis să pună punct carierei sale profesioniste, mai ales că începuse să aibă și mai multe probleme din punct de vedere fizic.

