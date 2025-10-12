Ce afacere conduce tatăl Simonei Halep. Stere are un business profitabil, care contribuie la averea familiei

De când s-a retras din tenis, Simona Halep petrece tot mai mult timp cu familia. Părinții au fost mereu sprijinul ei, iar acum a venit rândul ei să le fie alături.

Zilele trecute, fosta campioană le-a arătat fanilor din mediul online cu ce se ocupă tatăl său. Simona a postat câteva imagini de la locul de muncă al lui Stere Halep.

Ce afacere conduce tatăl Simonei Halep

Acum ceva timp, tatăl Simonei Halep a decis să pornească o afacere de familie. Cu sprijinul fiicei sale, a cumpărat un teren în județul Constanța, unde a plantat viță-de-vie și a deschis o cramă. Astăzi, Stere Halep se ocupă de podgorie, iar strugurii cultivați acolo sunt transformați în vin.

Recent, Simona Halep le-a arătat fanilor din mediul online cu ce se ocupă tatăl ei. Ea a postat mai multe fotografii în care apare plimbându-se cu Stere Halep printre rândurile de viță-de-vie, iar la final se bucură de un pahar de vin.

„Bucuria tatălui meu!”, a scris Simona Halep în dreptul fotografiilor postate.

După perioada dificilă prin care a trecut din cauza scandalului de dopaj, Simona Halep a ales să se retragă din tenis. Nu i-a fost ușor să facă acest pas, însă acum se bucură de liniștea pe care i-a adus-o alegerea făcută.

Simona Halep: „Tot ce știam și ce făceam era doar tenis”

Până nu demult, viața Simonei Halep se învârtea doar în jurul tenisului. Acum, fosta campioană își dorește să descopere lucruri noi care îi aduc bucurie. Deocamdată, profită de timpul liber și îl petrece, în mare parte, alături de familie.

„Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie."

"Îți trăiești viața… Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, declara Simona Halep, conform Cancan.ro.

Ce avere are Simona Halep, după ce s-a retras din tenis

Simona Halep, una dintre cele mai cunoscute sportive din România, nu s-a făcut remarcată doar prin performanțele de pe teren, ci și prin averea impresionantă acumulată de-a lungul anilor. După multă muncă, sacrificii și numeroase victorii, constănțeanca a reușit să transforme câștigurile din tenis în investiții sigure, care îi asigură un loc stabil în topul celor mai bogați români.

De-a lungul carierei, Simona Halep a câștigat peste 40 de milioane de dolari doar din premiile obținute în competițiile WTA, sumă care a menținut-o mult timp printre primele trei jucătoare cu cele mai mari venituri din istoria tenisului feminin.

În prezent, averea sa este estimată la 48–52 de milioane de euro, potrivit revistei Capital, ceea ce o clasează pe locul 198 în „Top 300 Capital” al celor mai bogați români.

Deși în 2022 a încetat să mai joace constant în marile turnee, iar în februarie 2025 și-a anunțat retragerea definitivă din tenis, Simona Halep și-a menținut averea prin investiții inteligente. Din 2019, a intrat în lumea afacerilor, cumpărând un hotel în Poiana Brașov pentru aproximativ 2 milioane de euro. Are ;și o clinică în Constanța.

Ulterior, a investit în proiecte imobiliare în Mamaia, unde a construit mai multe clădiri foarte căutate pe piața turistică.