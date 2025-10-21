Simona Halep a fost însoțită în Dubai de un bărbat care a atras atenția internauților. Iată cine este și cu ce se ocupă Patrick Ciorcilă!

După despărțirea de Toni Iuruc, Simona Halep a evitat să se mai afișeze alături de alți bărbați în spațiul public, însă, zilele trecute, fosta mare jucătoare de tenis a atras atenția internauților după ce a fost surprinsă în Dubai alături de fiul unui celebru bancher din România.

Ea a mers în orașul opulenței pentru a lua parte la un meci de baschet, însă surprinderea tuturor a fost aceea că nu a mers singură, ci însoțită de un bărbat misterios despre care nu se știu foarte multe detalii, dar despre care se cunoaște faptul că este fiul unui celebru om din domeniul bancar al țării noastre.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este Patrick Ciorcilă și cum s-au pozat cei doi în Dubai!

Simona Halep, apariție surprinzătoare alături de fiul unui bărbat celebru din țara noastră. Cine a însoțit-o de fapt în Dubai

Simona Halep și Toni Iuruc au divorțat în septembrie 2022, iar de atunci aceasta a fost extrem de rar văzută în compania altor bărbați care să ridice semne de întrebare, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Patrick Ciorcilă, bărbatul care a însoțit-o în Dubai la meciul de baschet.

Potrivit unei surse, acesta provine dintr-o familie înstărită și este fiul lui Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, instituția care în luna iulie a anului 2024 a prelungit contractul de sponsorizare cu Simona Halep, deși ea trecuse printr-o perioadă de suspendare.

Patrick Ciorcilă, în vârstă de 28 de ani, este director la Sports Festival și are, la rândul său, un trecut important în lumea tenisului. În anul 2013, acesta se afla în circuitul echipei de Cupa Davis, fiind convocat la meciurile cu Finlanda și cu Olanda și evoluând în calificările Openului României de la București, unde, din păcate, a fost învins de ucraineanul Serghei Stahkovsky, scor 3-6 , 5-7, scrie Antena Sport.

La începutul anului 2025, Simona Halep s-a retras din tenis, însă a rămas în continuare pasionată de lumea sportului, demonstrând acest lucru ori de câte ori are ocazia cu foarte multă mândrie.

La fel s-a întâmplat și acum, când fosta mare jucătoare de tenis s-a pozat la meciul din Dubai alături de Patrick Ciorcilă, care, potrivit Fanatik.ro este directorul turneului de tenis Transylvania Open, dar și co-fondatorul Sports Festival, evenimentul la care se va juca inclusiv meciul de retragere al Simonei.

Fotografia care a atras atenția internauților a fost publicată chiar de Simona Halep cu puțin timp înainte ca partida de baschet să aibă loc, iar fosta mare jucătoare de tenis s-a afișat cu un zâmbet larg în timp purta fularul clubului clujean și stătea alături de Patrick Ciorcilă.

Iată imaginea!

