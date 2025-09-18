Antena Căutare
Spectacolul vitezei se vede duminică, de la ora 13.45, pe Antena 1 și AntenaPLAY! Piloții F1 se întâlnesc pentru Marele Premiu

Duminica aceasta, de la ora 13.45, pasionații de motorsport au parte de un nou spectacol al vitezei, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 11:53 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 11:56
Spectacolul vitezei se vede duminică, de la ora 13.45, pe Antena 1 și AntenaPLAY! Piloții F1 se întâlnesc pentru Marele Premiu | antena 1

Formula 1 revine cu Marele Premiu al Azerbaidjanului, iar motoarele turate la maximum, strategiile făcute la limită și depășirile spectaculoase nu vor lipsi! Confruntarea pentru glorie are loc după cursa de la Monza, unde Max Verstappen a reușit să se impună pentru a treia oară în cariera sa.

Spectacolul vitezei se vede duminică, de la ora 13.45, pe Antena 1 și AntenaPLAY! Piloții Formula 1 se întâlnesc pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului

Startul circuitului stradal de la Baku s-a dat în 2016, sub numele de Marele Premiu al Europei. Un an mai târziu se desfășura primul Marele Premiu al Azerbaidjanului, care continuă până în prezent. Piloții trebuie să străbată circuitul, care are lungimea de 6 km și 3 metri, de 51 de ori în timpul cursei.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Azerbaijanului. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 1 -21 septembrie

Charles Leclerc a stabilit cel mai rapid tur al cursei de la Baku în 2019, fiind cronometrat cu timpul de 1:43.009. În urmă cu un an, Oscar Piastri a fost declarat câștigătorul Marelui Tur al Azerbaidjanului. Acesta a fost urmat de Charles Leclerc și George Russell pe podium.

Campionii circuitului se vor alinia, din nou, la start, după un weekend liber. Weekendul va aduce trei sesiuni de antrenamente, calificări, dar și cursa, care va avea loc duminică. Acțiunea începe vineri, de la ora 11.30, iar cursa decisivă se va vedea LIVE duminică, 21 septembrie, de la ora 13.45.

Citește și: Program Formula 2™ Marele Premiu al Azerbaijanului, exclusiv în AntenaPLAY, 19 - 21 septembrie 2025

Programul Marelui Premiu al Azerbaidjanului

Vineri

  • 11.30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 15.00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 11.30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 14.45: Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică
  • 13.45: Cursa (Antena 1 și AntenaPLAY)
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

