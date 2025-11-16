Antena Căutare
Home News Sport SuperMondial: ce expresie a învăţat Wesley Sneijder de la Chivu: „I-am zis să nu mai fie aşa drăgăstos!”

SuperMondial: ce expresie a învăţat Wesley Sneijder de la Chivu: „I-am zis să nu mai fie aşa drăgăstos!”

Wesley Sneijder este invitatul lui Florin Răducioiu în noua ediţie SuperMondial!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 Noiembrie 2025, 09:52 | Actualizat Duminica, 16 Noiembrie 2025, 10:58

Fost jucător la Ajax, Real Madrid şi Inter Milano, Sneijder a cucerit trofee importante şi a scris istorie alături de Cristian Chivu, cu care a câştigat Champions League în 2010. Iar poveștile despre românii cu care s-a intersectat sunt savuroase.

Un lider al Olandei la Mondialul din 2010

Finalist al Cupei Mondiale din 2010, Sneijder a marcat cinci goluri în Africa de Sud şi rămâne cel mai selecţionat jucător din istoria Olandei:
134 de apariţii și 31 de goluri pentru o echipă care a jucat trei finale mondiale și a dat fotbalului nume legendare ca Johan Cruyff și Marco van Basten.

„Să joci la un Campionat Mondial este cea mai înaltă etapă. Întreaga lume te priveşte. Este la 4 ani, e ceva special. Să participi la trei turnee înseamnă să fii la nivel înalt timp de 12 ani. Iar finala din 2010 a fost ceva unic”, povestește Sneijder.

Golul care a dus Olanda în finală

Despre semifinala cu Brazilia își amintește cu emoție:

„Erau cei mai tari. Conduceau cu 1-0. În repriza a doua am fost altă echipă. Am început să luptăm. Golul meu cu capul, cel al victoriei, a fost un moment pe care nu-l voi uita niciodată.”

Pronosticul lui Sneijder pentru World Cup 2026

„E greu de spus cine e favorita, mai sunt 6 luni. Dacă trebuie să aleg, aleg Spania. Va exista şi o surpriză, de obicei o ţară mică. Olanda nu ar fi o surpriză dacă ajunge în semifinale, dar eu nu cred că va merge foarte departe.”

Amintiri cu românii din cariera lui: de la Hagi, la Mitea și Lobonț

Sneijder îi aminteşte cu drag pe românii pe care i-a întâlnit de-a lungul carierei:

„Îi ţin minte pe Hagi, Mutu, Popescu, şi, bineînţeles, pe bunul meu prieten Cristi Chivu. Am vorbit cu el acum două zile. E acelaşi om extraordinar, un lider adevărat. Acum este un mare antrenor, iar jucătorii îl iubesc.”

Povestea expresiei „Ce faci, iubi?” — învăţată de la Chivu

Cea mai haioasă amintire este, însă, despre perioada lor ca colegi de cameră la Inter Milano:

„El vorbea non-stop cu soţia la telefon. După o săptămână i-am zis: «Frate, aud tot timpul Ce faci, iubi? Ce înseamnă asta?» Mi-a explicat. I-am zis: «Hai, frate, nu mai fi aşa drăgăstos, ce faci, iubi?» E un tip minunat, îl iubesc.”

Un cadou special pentru Sneijder

La final, Florin Răducioiu i-a oferit lui Wesley Sneijder două cadouri de colecţie, cu sprijinul Superbet:
tricoul de retragere al Generaţiei de Aur și miniatura monumentului dedicat acesteia de la Arena Naţională.

„E minunat, mulţumesc”, a spus Sneijder, vizibil emoţionat.

SuperMondia continuă la Antena 1: marţi, după meciul cu San Marino de la Antena 1, Florin Răducioiu se reuneşte cu Alessandro Costacurta, fostul său coechipier de la AC Milan!

Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Observatornews.ro Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia” Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
Nadia Comăneci, aniversare cu dans. Zeița de la Montreal a împlinit 64 de ani
Nadia Comăneci, aniversare cu dans. Zeița de la Montreal a împlinit 64 de ani
A slăbit 10 kilograme într-o lună și apoi a leșinat pe scenă. Cu ce probleme se confruntă vedetele din industria K-pop
A slăbit 10 kilograme într-o lună și apoi a leșinat pe scenă. Cu ce probleme se confruntă vedetele din... Catine.ro
Andrei Stoica, imagini din liceu. Cum arăta sportivul în urmă cu 21 de ani: „Eram doar un puști care visa să ajungǎ campion”
Andrei Stoica, imagini din liceu. Cum arăta sportivul în urmă cu 21 de ani: „Eram doar un puști care visa să...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală generală pentru Bac-ul de la anul. Copiii, testați ca la un examen adevărat: „Țintim nota 9!”
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală... Libertatea.ro
Cât de mult va avea România de suferit după plecarea Lukoil și cum vom compensa lipsa carburanților rusești
Cât de mult va avea România de suferit după plecarea Lukoil și cum vom compensa lipsa carburanților... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 16 noiembrie 2025. Capricornii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 noiembrie 2025. Capricornii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Sinecurile din Ministerul Transporturilor rămân neatinse: 4.000 pe lună, pentru a „păzi” un pod
Sinecurile din Ministerul Transporturilor rămân neatinse: 4.000 pe lună, pentru a „păzi” un pod Jurnalul
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite Kudika
Diferența dintre cuponul roz de pensie și cuponul gri – ce ar fi bine să știe pensionarii români
Diferența dintre cuponul roz de pensie și cuponul gri – ce ar fi bine să știe pensionarii români Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont Observator
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta?
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta? MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x