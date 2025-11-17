Un meci de palmares! România vs. San Marino va fi liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, marți, ora 21:45

România încheie campania de calificare la Cupa Mondială 2026 împotriva statului San Marino, într-un meci fără miză ce se va juca la Ploiești și va fi liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, marți, de la ora 21:45. Disputa va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO-TEXT pe a1.ro.

Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 09:42 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 11:47

Echipa națională își dorește să încheie campania de calificare din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor cu un rezultat pozitiv și să capete un plus de încredere înaintea barajului.

Speranțele pentru locul doi în grupă s-au irosit după înfrângerea cu Bosnia-Herzegovina, 3-1, deși a fost 1-0 la pauză. "Tricolorii" ocupă locul trei și nu mai pot urca în primele două poziții, dar încă pot accesa play-off-ul ca unul dintre cei mai bine clasați câștigători de grupă din Liga Națiunilor.

Selecționata antrenată de Mircea Lucescu va merge la barajul de Mondial doar din postura de câștigătoare de grupă Nations League în ediția 2024/2025.

”Tricolorii” au un bilanț pozitiv pe teren propriu și vin după două victorii și un egal în ultimele patru meciuri. San Marino, în schimb, traversează o serie neagră, pierzând ultimele 10 meciuri și fără să marcheze în patru din ultimele cinci întâlniri.

România va fi în urna 4 la tragerea la sorți pentru baraj

Barajul CM 2026 pentru Europa înseamnă 16 echipe naționale. Vor participa ocupantele celor 12 locuri secunde din grupele preliminare plus cele 4 câștigătoare de grupă Nations League care n-au prins locurile 1-2 în grupele preliminare. Între care și România.

Barajul se joacă în format de semifinală într-o singură manșă, urmată de finală, tot într-o singură manșă. Pentru finale, se trage la sorți locul de disputare.

Cele 16 echipe vor fi organizate în 4 urne valorice. Cele 12 venite drept locuri secunde în preliminarii vor compune urnele 1-3, pe baza clasamentului FIFA publicat la finalul preliminariilor, în vreme ce urna 4 va fi automat completată de echipele venite din Nations League. Aici se va afla și România.

Pentru România și celelalte echipe din urna 4, situația sa va prezenta astfel: joci semifinala barajului într-o singură manșă, în deplasare, împotriva unei echipe din urna 1.

Tragerea la sorți are loc joia viitoare, pe 20 noiembrie, cu începere de la 14:00, ora României. Semifinalele barajului se joacă pe 26 martie 2026, iar finalele, pe 31 martie 2026.

Ce adversari poate întâlni naționala la baraj

Ungaria a pierdut dramatic duminică meciul de pe teren propriu cu Irlanda, iar ţara vecină a pierdut orice şansă de a mai ajunge la World Cup 2026, turneu transmis exclusiv în Universul Antena. Irlanda va ajunge la baraj, iar eliminarea Ungariei schimbă lista posibilelor adversare ale României. În acest moment, adversarul României din semifinala barajului CM 2026, pe care o vom juca în deplasare, va fi unul dintre:

Italia (1.717 puncte FIFA)

Turcia (1.570)

Ucraina (1.555)

Polonia (1.523)

Partidele jucate luni și marți, în intervalul 17-18 noiembrie, ultimele din grupe, pot schimba însă această configurație, la fel cum ea va fi influențată și de modificarea coeficienților FIFA în urma rezultatelor din ultima lună, existând posibilitatea să apară în urna 1 naționale precum Germania, Danemarca sau Țara Galilor.

Programul din grupa României de calificare la Campionatul Mondial din 2026

12 octombrie 2025

San Marino – Cipru 0-4

ROMÂNIA – Austria 1-0

15 noiembrie 2025

Cipru – Austria 0-2

Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

18 noiembrie 2025

Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45

ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY

Antena 1 este televiziunea oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026 și 2030 – prima televiziune comercială din România care va transmite competiția supremă a fotbalului mondial.

România – San Marino se joacă în marți seară, de la ora 21:45, în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO-TEXT pe a1.ro. Află mai multe informaţii despre partida tricolorilor cu San Marino pe as.ro!