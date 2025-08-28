Antena Căutare
Meteorologii au emis, joi, cod galben de caniculă pentru judeţele Timiş, Arad şi Bihor şi atenţionează că vineri de la prânz şi până la ora 21.00 se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, ce vor ajunge până la 37 de grade.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 12:00
Alertă ANM! Cod galben de caniculă în trei județe, de vineri. Cum arată prognoza pentru București | Shutterstock

De asemenea, potrivit sursei citate, indicele temperatură-umezeală va atinge, pe arii restrânse, pragul critic de 80 de unităţi.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), vineri, 29 august, între orele 12:00 şi 21:00, în judeţele Timiş, Arad şi Bihor se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat.

Meteorologii mai atenţionează că în acelaşi interval indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi.

Articolul continuă după reclamă

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade, mai precizează ANM.

Cum va fi vremea în weekend în București și în țară. Ce temperaturi anunță meteorologii pe 30 și 31 august

Potrivit informațiilor oferite de Administrația Națională de Meteorologie, ultimul weekend din august aduce vreme călduroasă, caniculară local, urmată de răcire accentuată și instabilitate cu ploi și furtuni în mai multe zone din țară.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo detaliată pentru fiecare zi, iar, potrivit specialiștilor, vremea va fi răcoroasă în majoritatea zonelor.

Prognoza meteo pentru toată țara pentru intervalul 30.08.2025 ora 09:00 - 31.08.2025 ora 09:00

Deși valorile termice vor fi în scădere față de ziua anterioară în regiunile vestice, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară în Oltenia și în sud-vestul Munteniei. Vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică, respectiv înnorări temporar accentuate, local averse și descărcări electrice în Banat și Crișana, iar noaptea și în Oltenia, vestul și sud-vestul Transilvaniei și posibil în vestul Munteniei. Izolat vor fi cantități de apă mai însemnate (peste 15-20 l/mp) și condiții de grindină.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil spre mai mult senin în cursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în Moldova și la munte, dar de scurtă durată pe alocuri și asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 36 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, mai scăzute spre 5-6 grade în depresiunile Carpaților Orientali. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață.

Prognoza meteo pentru București pentru intervalul 30.08.2025 ora 09:00 - 31.08.2025 ora 09:00

Încălzirea vremii va continua, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi situată între 15 și 17 grade. Cerul mai mult senin, va deveni variabil în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab și moderat.

Prognoza meteo pentru toată țara pentru intervalul 31.08.2025 ora 09:00 - 01.09.2025 ora 09:00

Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea în majoritatea regiunilor, chiar semnificativ în vest și sud-vest; excepție vor face estul și sud-estul teritoriului unde vremea se va menține călduroasă.

Vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial și descărcări electrice la început în regiunile vestice și sud-vestice, apoi și în restul teritoriului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, local vor fi cantități de apă însemnate și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu intensificări îndeosebi în sud și în est, cu precădere în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 24 de grade în Crișana, Banat și vestul Olteniei (valori sub mediile climatologice) și 32-33 de grade local în estul Munteniei, vestul Dobrogei, sudul și estul Moldovei; minimele termice vor fi cuprinse în general între 12 și 19 grade. Izolat se va semnala ceață.

Prognoza meteo pentru București pentru intervalul 31.08.2025 ora 09:00 - 01.09.2025 ora 09:00

Vremea va deveni în general instabilă, iar valorile termice vor scădea față de ziua anterioară, devenind apropiate de cele normale la finalul lunii august. Cerul va avea înnorări mai accentuate din orele amiezii; vor fi perioade cu averse posibil moderate cantitativ și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 29 de grade și cea minimă va fi de 16-17 grade.

