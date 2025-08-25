Cum va fi vremea până pe 22 septembrie 2025. Prognoza meteo actualizată pentru următoatele 4 săptămâni

Toamna își face intrarea cu pași mărunți, dar cu temperaturi ce vor rămâne, în multe regiuni, peste mediile normale ale perioadei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 25 august – 22 septembrie, iar tendința generală este una de vreme mai caldă decât de obicei, cu episoade de ploi concentrate în anumite zone ale țării.

Prognoza meteo săptămâna 25 august – 1 septembrie

Prima săptămână a intervalului aduce contraste între regiuni. În nord-est, temperaturile vor fi ușor mai coborâte față de media perioadei, în timp ce în restul țării vremea se va încadra în normal. La capitolul precipitații, vestul și nord-vestul vor primi ploi peste nivelul obișnuit, sudul și zona montană vor fi mai sărace în apă, iar în rest regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

Prognoza meteo săptămâna 1 – 8 septembrie

Debutul calendaristic al toamnei vine cu o ușoară încălzire, în special în sud și sud-est, unde temperaturile vor urca peste mediile multianuale. În schimb, în restul teritoriului se vor menține aproape de normal. Ploile se vor concentra mai ales în regiunile nordice, unde vor fi peste valorile obișnuite. Sudul va fi mai secetos, iar restul țării va înregistra cantități apropiate de medie.

Prognoza meteo săptămâna 8 – 15 septembrie

În a doua săptămână a lunii septembrie, sudul țării continuă să fie ușor mai cald decât în mod normal pentru această perioadă, în timp ce restul regiunilor se vor încadra în valorile specifice. Precipitațiile vor fi ceva mai reduse în vest, dar, în ansamblu, apropiate de mediile climatologice în celelalte zone.

Prognoza meteo săptămâna 15 – 22 septembrie

Ultima săptămână a prognozei consolidează trendul începutului de toamnă: temperaturi peste medie în sud și sud-vest, dar normale în restul regiunilor. Ploile nu vor aduce surprize, fiind prognozate în jurul mediilor multianuale la nivelul întregii țări, potrivit observatornews.ro.