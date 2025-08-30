ANM a emis, astăzi, două avertizări cod galben de furtuni și vijelii, valabile în acest sfârșit de săptămână în mai multe județe. Totodată, intră în vigoare și o atenționare cod galben de caniculă.

Alertă ANM! Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe din țară. Ce zone sunt vizate | Shutterstock

Cod galben de furtuni

Interval de valabilitate: 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Cod galben de caniculă

Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic

Sâmbătă, 30 august, în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade.

Cod galben de furtuni - duminică

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Prognoza meteo săptămâna 1 – 8 septembrie

Debutul calendaristic al toamnei vine cu o ușoară încălzire, în special în sud și sud-est, unde temperaturile vor urca peste mediile multianuale. În schimb, în restul teritoriului se vor menține aproape de normal. Ploile se vor concentra mai ales în regiunile nordice, unde vor fi peste valorile obișnuite. Sudul va fi mai secetos, iar restul țării va înregistra cantități apropiate de medie.

Prognoza meteo săptămâna 8 – 15 septembrie

În a doua săptămână a lunii septembrie, sudul țării continuă să fie ușor mai cald decât în mod normal pentru această perioadă, în timp ce restul regiunilor se vor încadra în valorile specifice. Precipitațiile vor fi ceva mai reduse în vest, dar, în ansamblu, apropiate de mediile climatologice în celelalte zone.