Când va ajunge Ciclonul Adel în România. Ce zone vor mai afectate mai puternic

Un ciclon mediteranean puternic, denumit de Serviciul Meteorologic al Greciei „Adel”, se deplasează spre Peninsula Balcanică și va influența în următoarele zile și România.

Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 12:38 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 17:48
Când va ajunge Ciclonul Adel în România. Ce zone vor mai afectate mai puternic | Shutterstock

Sistemul atmosferic activ va aduce ploi abundente, lapoviță și ninsoare în zonele montane, iar spre finalul săptămânii va determina o răcire accentuată a vremii.

Cum s-a format ciclonul Adel

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ciclonul Adel s-a format pe 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane. El a rezultat din interacțiunea aerului cald și umed din sud cu o masă de aer polar care a coborât peste vestul, centrul și sud-vestul Europei.

Grecia se află deja sub avertizări severe: cod roșu pentru ploi torențiale, grindină și descărcări electrice, iar în nordul și vestul țării sunt prognozate acumulări ce pot depăși local 200 l/mp în intervalul 26–29 noiembrie. Precipitații importante sunt așteptate și în Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord.

Când ajunge ciclonul în România

România va fi influențată de ciclonul mediteranean în perioada 26–30 noiembrie, anunță ANM. De miercuri, 26 noiembrie, aria precipitațiilor va începe să se extindă în vestul țării, odată cu avansul frontului rece asociat perturbației ce traversează Ungaria și Polonia.

Joi, 27 noiembrie, precipitațiile vor cuprinde sudul, estul și centrul României, alimentate de circulația aerului cald și umed dinspre Mediterană. Zonele montane vor fi cele mai afectate.

Zonele cu cele mai importante cantități de precipitații

  • Versanții sudici ai Carpaților Meridionali – între joi dimineață și vineri dimineață sunt așteptate peste 30–40 l/mp, în special ploi abundente.
  • Nordul Moldovei și zona montană înaltă – vor fi precipitații mixte, lapoviță și ninsoare.
  • Sudul și sud-estul țării – sâmbătă sunt prognozate din nou ploi însemnate, cu 30–40 l/mp.

Vineri, 28 noiembrie, deși centrul ciclonului rămâne deasupra Greciei, frontul cald va continua să influențeze sudul României, unde local se vor acumula 10–30 l/mp, potrivit hotnews.ro.

În timp ce joi în sud-est se vor mai putea atinge 19–20°C, un front mai rece va pătrunde în țară începând de vineri, în special dinspre vest și nord.

Până duminică, temperaturile maxime se vor situa în general între 4 și 13°C, valori totuși ușor peste media climatologică a perioadei. Minimele vor rămâne pozitive în majoritatea regiunilor.

Pe lângă ploi, în sudul țării vântul se va intensifica temporar, atingând viteze de 40–45 km/h.

Când se îmbunătățește vremea

ANM anunță o ameliorare semnificativă începând cu 1 decembrie, când precipitațiile vor înceta în toată țara. Zonele de deal și munte se vor bucura de perioade cu soare, în timp ce în zonele joase va fi ceață dimineața. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 13°C, semn al unei stabilizări atmosferice după episodul ploios provocat de ciclonul Adel.






