Avertizare ANM de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, ploi, vânt puternic și temperaturi scăzute. Ce zone sunt vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare de vreme severă pentru mai multe județe din țară. Se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și temperaturi scăzute.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 12:56 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 13:34
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare de vreme severă pentru mai multe județe din țară | Shutterstock

Vremea se răcește brusc în România începând de miercuri, 26 noiembrie 2025. Meteorologii au anunțat valori termice scăzute, ninsoare, ploi și vânt puternic în anumite zone ale țării. Avertizarea ANM este valabilă până duminică, 30 noiembrie 2025, ora 20:00.

Ce regiuni sunt vizate de vremea rea

Temperaturile vor începe să scadă treptat în toată țara. Miercuri, 26 noiembrie 2025, ora 10:00, ploile își vor face apariția în vestul și sud-vestul României, urmând să se extindă și în celelalte regiuni.

„Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10 - 25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35 - 45 l/mp și local de 60 - 80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45 - 50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70 - 90 km/h. Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor.”, se arată pe site-ul ANM.

Cum o să fie vreme în București de pe 26 noiembrie 2025 până pe 30 noiembrie 2025

Miercuri, 26 noiembrie 2025, temperaturile se vor menține normale pentru această perioadă din an. În a doua parte a zilei, cerul va fi înnorat și se vor înregistra precipitații de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile minime vor fi cuprinse între 4 și 6 grade Celsius, în timp ce maximele vor atinge până la 16 grade Celsius.

Vremea se schimbă drastic de joi, 27 noiembrie 2025. Va ploua, iar cerul se va menține înnorat pe tot parcursul zilei. Pe timpul nopții, vântul va sufla cu rafale de până la 45 km/h. Temperatura maximă se va încadra între 11 - 12 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 4 - 5 grade Celsius, potrivit digi24.ro.

Valorile termice vor scădea semnificativ vineri, 28 noiembrie 2025, atunci când maxima va fi de 8 grade Celsius în București, iar minima de 4 - 5 grade Celsius. Vremea severă se păstrează și sâmbătă în Capitală, având ploi și intensificări ale vântului.

Duminică, 30 noiembrie 2025, cerul o să fie înnorat în prima parte a zilei și vor apărea precipitații scurte. Vântul va sufla slab, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 9 grade Celsius, conform sursei citate mai sus.

