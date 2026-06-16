Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au prezentat prognoza meteo actualizată pentru perioada 16 iunie-13 iulie 2026. Află cum va fi vremea în următoarele săptămâni.

Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea în următoarele patri săptămâni și la ce trebuie să ne așteptăm în perioada 16 iunie - 13 iulie 2026 în toate regiunile și în București, dar și în zona de munte. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au prezentat informații importante pentru cei cu planuri de vacanță.

Cum va fi vremea până pe 13 iulie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 16 iunie- 13 iulie 2026

S-a aflat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, adică în intervalul 16 iunie- 13 iulie 2026. Prognoza meteo detaliată a fost transmisă și iată, în rândurile de mai jos, cum va fi vremea în perioada următoare în București, dar și în celelalte zone ale țării sau la munte. Descoperă câte grade se vor înregistra în fiecare zonă, dar și unde sunt așteptate ploi.

Prognoza meteo pentru săptămâna 16 iunie 2026 – 22 iunie 2026

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Temperaturile pentru această săptămână din prognoză vor fi ceva mai mici decât cele specifice pentru această perioadă din an, dar destul de apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

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În Banat, Crișana, media temperaturilor maxime se vor situa între 22 și 24 grade Celsius, iar media minimelor va fi de 11-18 grade Celsius.

În Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, media temperaturilor maxime se vor situa între 22 și 33 grade Celsius până pe 22 iunie. Media minimelor va fi de 9-19 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru săptămâna 22 iunie 2026 – 29 iunie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

În Banat, Crișana, media temperaturilor maxime va fi de 28-33 de Celsius, în timp ce media temperaturilor minime va fi de 13-17 grade Celsius.

În Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, media temperaturilor maxime se vor situa între 22 și 33 grade Celsius până pe 22 iunie. Media minimelor va fi de 9-19 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru săptămâna 29 iunie 2026 – 6 iulie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Prognoza meteo pentru săptămâna 6 iulie 2026 – 13 iulie 2026

Temperaturile se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea vestică a țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea la munte în intervalul 16-28 iunie 2026

Potrivit meteorologilor, vremea la munte va începe să se încălzească de pe 16 și până pe 22 iunie 2026, media temperaturilor maxime ajungând la22 de grade Celsius. Media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de 18 grade Celsius. După data de 22 iunie, temperaturile vor începe să scadă din nou, dar nu în mod considerabil. Vor fi averse în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai importante cantitativ în perioada 17-19 iunie și în perioada 20-28 iunie 2026.

Cum va fi vremea la mare în luna iunie și în luna iulie 2026

La mare, în luna iunie 2026, vremea va fi una frumoasă, cu temperaturi maxime situate între 23 și 27 grade Celsius, iar cele minime vor fi de 16-20 grade Celsius și nu sunt așteptate precipitații semnificative, potrivit Accuweather. În luna iulie 2026, temperaturile maxime se vor situa între 25 și 29 grade Celsius, iar cele minime vor depăși puțin valoarea de 20 de grade Celsius. Vor mai fi perioade cu înnorări, ploi, furtuni și instabilitate atmosferică.

Sursa: meteoromania.ro