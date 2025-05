Cum va fi vremea până pe 9 iunie. Meteorologii au emis prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo actualizată pentru perioada 13 mai – 9 iunie 2025.

Potrivit specialiștilor, debutul intervalului aduce o vreme mai rece decât în mod obișnuit, însă temperaturile vor începe să crească treptat începând cu săptămâna viitoare, apropiindu-se de valorile normale ale perioadei.

Săptămâna 13 – 19 mai 2025: rece și secetos în multe regiuni

Prima săptămână a intervalului se va caracteriza prin temperaturi sub media normală pentru această perioadă în întreaga țară. Disconfortul termic va fi resimțit mai accentuat în regiunile nordice și centrale, unde valorile termice vor coborî considerabil sub nivelul obișnuit. În plus, precipitațiile vor lipsi în cea mai mare parte a țării, regimul pluviometric fiind deficitar în special în vestul României, potrivit observatornews.ro.

Săptămâna 19 – 26 mai 2025: temperaturi în continuare sub normal, ploi puține în nord

Nici a doua săptămână nu aduce schimbări majore în privința vremii. Temperaturile medii vor rămâne sub valorile obișnuite ale perioadei, iar aerul rece va persista cu precădere în nordul și centrul țării. Precipitațiile vor fi în continuare sub media normală în nord și nord-vest, în timp ce în restul țării se vor înregistra cantități apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 26 mai – 2 iunie 2025: temperaturi normale, ploi puține în sud și est

Vremea începe să se stabilizeze în ultimele zile de mai, când valorile termice vor reveni la normalul climatologic, ba chiar vor fi ușor mai ridicate în extremitatea de vest și sud-vest a teritoriului. În schimb, regimul pluviometric va fi deficitar în sud, est și sud-est, unde ploile se vor lăsa așteptate. În restul țării, precipitațiile vor fi în general apropiate de media săptămânii.

Săptămâna 2 – 9 iunie 2025: ușoară încălzire, precipitații normale în mare parte din țară

Prima săptămână a lunii iunie aduce semne clare de vară. Temperaturile vor fi ușor peste valorile normale în regiunile vestice și sudice, iar în celelalte zone vor fi apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare doar în nord-vestul țării, în timp ce restul regiunilor vor beneficia de un regim pluviometric apropiat de normal.

Până la începutul verii calendaristice, vremea în România va trece printr-un proces lent, dar constant de încălzire, după un debut mai rece decât în mod obișnuit. Precipitațiile vor fi, în general, sub normal în prima parte a intervalului, cu tendințe de revenire spre valori normale abia spre începutul lunii iunie.