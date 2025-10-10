Antena Căutare
Home News Vremea Vremea se schimbă drastic în următoarele 4 săptămâni! Ce anunț au făcut meteorologii. Ce temperaturi vor fi până pe 10 noiembrie

Vremea se schimbă drastic în următoarele 4 săptămâni! Ce anunț au făcut meteorologii. Ce temperaturi vor fi până pe 10 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 13 octombrie – 10 noiembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 16:25 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 16:33
Vremea se schimbă drastic în următoarele 4 săptămâni! Ce anunț au făcut meteorologii. Ce temperaturi vor fi până pe 10 noiembrie | Shutterstock

Potrivit meteorologilor, urmează o perioadă de tranziție tipic autumnală, fără fenomene extreme, dar cu variații importante de la o regiune la alta.

Săptămâna 13 – 20 octombrie: început de toamnă mai răcoros

Prima săptămână din interval va aduce o scădere ușoară a temperaturilor, care vor fi sub mediile normale ale perioadei, în special în regiunile intracarpatice. Locuitorii din Transilvania, Maramureș și Banat vor resimți cel mai puternic răcirea, mai ales dimineața și noaptea, când minimele pot coborî sub 5 grade Celsius.
În schimb, ploaia va fi rară – regimul pluviometric se anunță deficitar în vest și nord-vest, iar în restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, potrivit digi24.ro.

Săptămâna 20 – 27 octombrie: vreme stabilă, fără surprize majore

Articolul continuă după reclamă

În a doua parte a lunii, temperaturile vor reveni la valorile normale pentru sfârșit de octombrie, adică maxime între 13 și 18 grade Celsius în zonele de câmpie și mai scăzute în depresiunile intramontane.
Ploile vor fi moderate, apropiate de mediile multianuale, cu ușoare deficitări în nord-est, unde norii vor fi mai puțin prezenți.

Citește și: Cele mai noi informații de la șefa ANM despre vreme. Ce se va întâmpla în următoarele ore în țară

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie: toamnă autentică, fără excese

Ultimele zile din octombrie și începutul lui noiembrie vor aduce o vreme echilibrată, tipică pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță temperaturi normale pentru început de noiembrie, fără abateri semnificative.
De asemenea, precipitațiile vor fi în limitele obișnuite, semn că nu vom avea nici ploi torențiale, nici secetă.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie: final de toamnă blând și ușor mai cald

Surpriza lunii noiembrie ar putea veni în ultima săptămână din prognoza ANM, când temperaturile vor urca peste mediile normale pentru această perioadă. Meteorologii estimează o perioadă mai blândă, mai ales în nord-estul țării, unde valorile diurne ar putea depăși chiar și 17–18 grade Celsius.
În ceea ce privește cantitățile de precipitații, acestea vor fi apropiate de normal, fără fenomene severe.

Citește și: Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente a fost extins! Ce anunță meteorologii și ce se întâmplă în București. Ce alerte sunt

Meteorologii anunță o toamnă liniștită, dar schimbătoare

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni indică o toamnă clasică, fără extreme, cu perioade mai răcoroase urmate de episoade mai blânde spre începutul lui noiembrie.
Meteorologii subliniază că nu sunt așteptate nici valuri de frig accentuat, nici ploi abundente, însă variațiile de temperatură vor fi suficiente pentru a reaminti românilor că sezonul rece se apropie.

Cele mai noi informații de la șefa ANM despre vreme. Ce se va întâmpla în următoarele ore în țară...
Înapoi la Homepage
AS.ro Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Observatornews.ro Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră" Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră"
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru” Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cele mai noi informații de la șefa ANM despre vreme. Ce se va întâmpla în următoarele ore în țară
Cele mai noi informații de la șefa ANM despre vreme. Ce se va întâmpla în următoarele ore în țară
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente a fost extins! Ce anunță meteorologii și ce se întâmplă în București. Ce alerte sunt
Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente a fost extins! Ce anunță meteorologii și ce se întâmplă în...
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani Kudika
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x