Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 13 octombrie – 10 noiembrie 2025.

Vremea se schimbă drastic în următoarele 4 săptămâni! Ce anunț au făcut meteorologii. Ce temperaturi vor fi până pe 10 noiembrie | Shutterstock

Potrivit meteorologilor, urmează o perioadă de tranziție tipic autumnală, fără fenomene extreme, dar cu variații importante de la o regiune la alta.

Săptămâna 13 – 20 octombrie: început de toamnă mai răcoros

Prima săptămână din interval va aduce o scădere ușoară a temperaturilor, care vor fi sub mediile normale ale perioadei, în special în regiunile intracarpatice. Locuitorii din Transilvania, Maramureș și Banat vor resimți cel mai puternic răcirea, mai ales dimineața și noaptea, când minimele pot coborî sub 5 grade Celsius.

În schimb, ploaia va fi rară – regimul pluviometric se anunță deficitar în vest și nord-vest, iar în restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, potrivit digi24.ro.

Săptămâna 20 – 27 octombrie: vreme stabilă, fără surprize majore

Articolul continuă după reclamă

În a doua parte a lunii, temperaturile vor reveni la valorile normale pentru sfârșit de octombrie, adică maxime între 13 și 18 grade Celsius în zonele de câmpie și mai scăzute în depresiunile intramontane.

Ploile vor fi moderate, apropiate de mediile multianuale, cu ușoare deficitări în nord-est, unde norii vor fi mai puțin prezenți.

Citește și: Cele mai noi informații de la șefa ANM despre vreme. Ce se va întâmpla în următoarele ore în țară

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie: toamnă autentică, fără excese

Ultimele zile din octombrie și începutul lui noiembrie vor aduce o vreme echilibrată, tipică pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță temperaturi normale pentru început de noiembrie, fără abateri semnificative.

De asemenea, precipitațiile vor fi în limitele obișnuite, semn că nu vom avea nici ploi torențiale, nici secetă.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie: final de toamnă blând și ușor mai cald

Surpriza lunii noiembrie ar putea veni în ultima săptămână din prognoza ANM, când temperaturile vor urca peste mediile normale pentru această perioadă. Meteorologii estimează o perioadă mai blândă, mai ales în nord-estul țării, unde valorile diurne ar putea depăși chiar și 17–18 grade Celsius.

În ceea ce privește cantitățile de precipitații, acestea vor fi apropiate de normal, fără fenomene severe.

Citește și: Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente a fost extins! Ce anunță meteorologii și ce se întâmplă în București. Ce alerte sunt

Meteorologii anunță o toamnă liniștită, dar schimbătoare

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni indică o toamnă clasică, fără extreme, cu perioade mai răcoroase urmate de episoade mai blânde spre începutul lui noiembrie.

Meteorologii subliniază că nu sunt așteptate nici valuri de frig accentuat, nici ploi abundente, însă variațiile de temperatură vor fi suficiente pentru a reaminti românilor că sezonul rece se apropie.