Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Stiri Echipa galbenă și-a luat revanșa la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, iar scorul este egal

Echipa galbenă și-a luat revanșa la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, iar scorul este egal

Concurenții au înțeles ce înseamnă provocările lui Nea Mărin și au realizat că fiecare zi reprezintă, de fapt, o nouă șansă de a obține relaxarea atât de mult dorită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 12:36 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 12:50
Galerie
Echipa galbenă și-a luat revanșa la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, iar scorul este egal! Diseară, în ultima ediție a etapei, se decide câștigătoarea săptămânii | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Printre toate probele și toate muncile pe care le-au avut de dus la capăt, starea de bine și energia pozitivă s-au păstrat intacte și s-au transmis celor de acasă. Diseară, de la ora 21:00, prima etapă din săptămână ajunge la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ținuta Mirelei Vaida la culesul strugurilor a stârnit hohote de râs

Echipa galbenă și-a luat revanșa la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, iar scorul este egal! Diseară, în ultima ediție a etapei, se decide câștigătoarea săptămânii

Pe un traseu gonflabil, pe apă, plin de obstacole și de locuri alunecoase, cele două echipe au alergat aseară după victorie! Valentin Sanfira a avut parte de un moment dificil, când s-a temut că ar putea avea reale probleme în apă, care i-a amintit de un accident grav din trecut. Însă, Andrei Ștefănescu a dat dovadă de colegialitate și i-a sărit rapid în ajutor!

Articolul continuă după reclamă

În timp ce Valentin și Codruța, respectiv Andrei și Mirela erau pe traseu, ceilalți colegi stăteau pe mal și confecționau o scară! După multe clipe savuroase și râsete, dar și căzături, echipa galbenă a devenit câștigătoarea zilei, reușind să egaleze scorul.

Astfel, Sonny, Rikito, Valentin și Codruța au ajuns pe o plajă unde i-au așteptat multe activități distractive, dar și la un super hotel, unde au profitat de saună și masaj, în timp ce pierzătorii au fost nevoiți să muncească din greu. Seara s-a încheiat pentru toți la o cramă, cu vin, muzică și mâncare bună.

Nu mai e vreme de relaxare! În doar câteva ore, Nea Mărin dă trezirea și echipele trebuie să uite de ziua trecută și să se concentreze pe ceea ce va urma! Diseară se decide cine devine câștigătorea săptămânii! Vor reuși Mirela, Adriana, Liviu și Andrei să-și revină și să învingă? Sau vor continua galbenii forma bună? Aflăm în scurt timp!

poftiti

Nu ratați noi ediții din sezonul Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ținuta Mirelei Vaida la culesul strugurilor a stârnit hohote de ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Bărbatul celebru acuzat că şi-a neglijat copilul când acesta avea mai multă nevoie de el: „M-ai înşelat cu femei şi bărbaţi” Bărbatul celebru acuzat că şi-a neglijat copilul când acesta avea mai multă nevoie de el: &#8222;M-ai înşelat cu femei şi bărbaţi&#8221;
Observatornews.ro O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Antena 3 Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă interlopii să-l bată din nou Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă interlopii să-l bată din nou
Comentarii


Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ținuta Mirelei Vaida la culesul strugurilor a stârnit hohote de râs
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ținuta Mirelei Vaida la culesul strugurilor a stârnit...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ce echipă a câștigat proba. Concurenții s-au luptat până în ultima clipă
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ce echipă a câștigat proba. Concurenții s-au luptat...
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de... Elle
Cum arată casa în care locuiesc Lavinia și Adin de la Mireasa, sezonul 12. S-a zvonit că ar fi în prag de despărțire
Cum arată casa în care locuiesc Lavinia și Adin de la Mireasa, sezonul 12. S-a zvonit că ar fi în prag de... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă interlopii să-l bată din nou
Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Subalterna lui Pîslaru de la MIPE, același „hobby” cu al șefului. Secretarul de stat care cerea decontarea cazării și-a cumpărat apartament lângă Bruxelles
Subalterna lui Pîslaru de la MIPE, același „hobby” cu al șefului. Secretarul de stat care cerea decontarea... Jurnalul
Laura Cosoi poate naște dintr-o clipă în alta! Actrița a făcut dezvăluirea care i-a pus pe fani pe jar
Laura Cosoi poate naște dintr-o clipă în alta! Actrița a făcut dezvăluirea care i-a pus pe fani pe jar Kudika
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună .... Redactia.ro
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x