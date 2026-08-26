Lupta pentru relaxare se simte diferit când probele sunt conduse de Nea Mărin, iar munca este tot mai dură, atunci când pierzi și nu reușești să duci la capăt fiecare provocare.

Echipa roșie condusă de Liviu și Andrei a obținut o nouă victorie aseară, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere | antena 1

Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, se încheie o nouă săptămână la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, iar scorul în favoarea echipei roșii a ajuns deja la 10 la 6, în acest sezon.

Și aseară, Liviu și Andrei, i-au condus pe ai lor spre victorie, într-o probă de neuitat, într-o casă întoarsă pe dos, care a avut ca ultimă provocare realizarea unui lego complex, în timp ce purtau niște ochelari atipici. Cu această victorie, rezultatul etapei este clar, însă rămâne de văzut dacă roșii vor putea continua seria excelentă!

Și cea de-a doua ediție din această săptămână i-a ținut pe cei de acasă în fața televizoarelor, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:28 – 23:48, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 4.1 puncte de rating şi 19.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.5 puncte de rating şi 16.8% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:02, aproape 800 de mii de telespectatori se bucurau de emisiune.

”Eu trag la toate, nu există una la care să nu trag”, va spune Sonny, chiar în momentul în care Nea Mărin îl va trezi și-i va reaminti de înfrângerile repetate. Și cei din echipă au motivația puternică. ”Aș vrea să câștig, bre”, va puncta Johnny, în timp ce Ruby va sublinia: ”S-au relaxat cam tare. Azi vă facem noi pe voi, promit. Nu se poate să pierdem întreaga etapă”.

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După un drum lung, echipele vor ajunge la Teracot Mediaș, unde vor avea parte de o provocare cum nu s-a mai văzut. Cine va fi mai descurcăreț, își va asigura experiențe perfecte pentru a nu uita acest sezon!

Cum se încheie această etapă, vedem de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Nu ratați în fiecare luni, marți și miercuri, noi ediții Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere!