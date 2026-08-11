Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 11 august 2026. Soția lui Nea Mărin, apariție rară la TV. Ce a făcut doamna Mărioara

Nea Mărin a avut-o pe soția sa alături în ediția de Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere de pe 11 august 2026. Doamna Mărioara a venit să-i ajute pe concurenți la Bran.

Liviu Vârciu s-a bucurat să o vadă pe doamna Mărioara și a strâns-o în brațe, asemenea celorlalți concurenți care au fost încântați de prezența soției lui Nea Mărin. Doamna Mărioana i-a spus lui Liviu că a venit să-i ajute. „Surpriza mare a fost că am văzut-o pe doamna Mioara, care era la masa roșie. Cumva cred că o să fie arbitru sau jurat”, a spus Liviu Vârciu despre soția lui Marin Barbu.

Cum arată soția lui Nea Marin. Doamna Mărioara, apariție rară la TV

Doamna Mărioara, o prezență distinsă, a fost prezentă la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere pentru a preda un meșteșug.

Nea Mărin le-a explicat tuturor în ce constă noua întrecere și de ce se află soția sa alături de el. Doamna Mărioara a venit pentru a-i învăța pe membrii echipei roșii să tricoteze.

Atât membrii echipei galbene, cât și membrii echipei roșii au primit lecții de tricotat înainte de începutul competiției. Nea Mărin le-a precizat concurenților că din fiecare echipă doi concurenți trebuie să meargă să îndeplinească sarcini și să obțină câte un ghem pentru fiecare misiune dusă la bun sfârșit, chem pe care să-l aducă celor doi colegi de competiție rămași să tricoteze. Liviu Vârciu a prins rapid tehnica de tricotat predată de doamna Mărioara, așa că a rămas alături de Florin Stamin să tricoteze, în timp ce Raluca Bădulescu și Andrei Ștefănescu au plecat să îndeplinească misiuni. Reginei i-au dat bătăi de cap andrelele, așa că echipa a decis să o trimită mai degrabă la alergat, pentru că unghiile lungi și tricotatul nu fac casă bună împreună.

De cealaltă parte, Sonny și Alina au rămas să tricoteze din echipa galbenă, în timp ce Riki și Serghei Mizil au plecat pe traseu să îndeplinească misiunile.

Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău au acceptat provocările lui Nea Mărin într-o nouă etapă a sezonului 2 Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se vede în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Nea Mărin este gata să primească noi concurenți și să-i provoace cu unele dintre cele mai neașteptate provocări. Alături de căpitanii celor două echipe – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor lupta pentru miza deja cunoscută – șansa la relaxare, în timp ce adversarii muncesc!