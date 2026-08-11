Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Doamna Mărioara, soția lui Nea Mărin, ajutorul lui Liviu Vârciu la proba de tricotat!

Episodul 11 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 11 august 2026. Doamna Mărioara, o prezență distinsă, a fost prezentă la emisiune pentru a preda un meșteșug. Nea Mărin le-a explicat tuturor în ce constă noua întrecere și de ce se află soția sa alături de el. Doamna Mărioara a venit pentru a-i învăța pe membrii echipei roșii să tricoteze.

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