Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Doamna Mărioara, soția lui Nea Mărin, ajutorul lui Liviu Vârciu la proba de tricotat!
Episodul 11 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 11 august 2026. Doamna Mărioara, o prezență distinsă, a fost prezentă la emisiune pentru a preda un meșteșug.
Nea Mărin le-a explicat tuturor în ce constă noua întrecere și de ce se află soția sa alături de el. Doamna Mărioara a venit pentru a-i învăța pe membrii echipei roșii să tricoteze.
Marti, 11.08.2026, 21:00