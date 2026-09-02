Ultimul joc al sezonului a adus o confruntare spectaculoasă între cele două echipe. Cine a câștigat proba și cine a plecat acasă cu trofeul?

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 2 septembrie 2026. Ce echipă a câștigat ultimul joc din această competiție | Antena 1

Cele două echipe s-au întâlnit la ultimul joc al sezonului, iar miza a fost una importantă pentru concurenți. Jocul cu numărul 21 s-a anunțat a fi unul cu totul deosebit, mai ales că scorul era de 11 la 8.

Ce echipă a câștigat ultimul joc din această competiție

Deși cupa urma să ajungă în posesia echipei roșii, indiferent de rezultatul acestei probe, echipa galbenă și-a dorit să lupte până la capăt și să încheie competiția cu o victorie.

Gella și Nicu au încercat o strategie menită să-și destabilizeze mental adversarii, însă căpitanii echipei galbene au rămas concentrați și au vrut să obțină victoria în ultima confruntare. Înainte de începerea jocului, Nea Mărin le-a explicat concurenților regulile probei.

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„La acest joc o să am două doamne care vă vor verifica. Ele se ocupă cu vânzarea de podoabe. Doi vor rămâne aici și, de la început, vor primi câte un set de diferite obiecte pentru a reface tarabele exact după tablou. Ceilalți doi vor primi patru indicii să meargă în oraș și să aducă diferite obiecte. De fiecare dată când veniți, doamnele vă dau următoarele produse care trebuie aranjate. La final, după ce doamnele vă dau OK-ul că tabloul este complet, cei care au fost aici trebuie să convingă cinci persoane și să cumpere cinci obiecte. Cine vinde cinci produse primul este câștigător”, a explicat Nea Mărin.

Nea Mărin a făcut un anunț neașteptat

Înainte de startul probei, Nea Mărin a făcut și un anunț surprinzător. Acesta și-a dorit să intre în echipa galbenă, în timp ce Rikito urma să ocupe rolul de jurat.

„Moștenitorul de drept, normal că eu sunt, că sunt primul. După care vine Andrei și după care nici nu mai contează”, a declarat Liviu, amuzat de situație.

Astfel, Rikito i-a luat locul lui Nea Mărin, iar acesta s-a alăturat lui Sonny în competiție. După ce și-au stabilit strategiile, cele două echipe au pornit în ultima confruntare.

Rând pe rând, concurenții au îndeplinit sarcinile, au obținut obiectele necesare și au încercat apoi să vândă produsele. Victoria mult așteptată a venit, în cele din urmă, la echipa galbenă, care a reușit să se impună în ultimul joc al sezonului.

Bucuria echipei galbene nu a durat însă prea mult. La final a fost anunțat și câștigătorul întregii competiții, iar cupa sezonului a revenit echipei roșii.

„Noi ne-am bucurat de victoria de astăzi, iar ceilalți s-au bucurat de obținerea cupei”, a declarat Sonny la final.

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