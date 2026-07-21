Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ce echipă a câștigat proba. Concurenții s-au luptat până în ultima clipă

Provocare spectaculoasă la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”! Mirela Vaida a căzut de mai multe ori în apă.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 21 iulie 2026. Ce echipă a câștigat proba după o luptă până în ultimul moment | Antena 1/AI

Provocare spectaculoasă la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”! Mirela Vaida a căzut de mai multe ori în apă, iar o echipă a câștigat detașat proba lui Nea Mărin

Ediția de „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” a adus una dintre cele mai solicitante probe de până acum. Concurenții au avut de îndeplinit o misiune care le-a pus la încercare atât îndemânarea, cât și spiritul de echipă, iar momentele amuzante nu au lipsit.

Ce echipă a câștigat proba

Nea Mărin le-a explicat participanților că provocarea zilei consta în construirea unei scări din materialele puse la dispoziție, însă pentru a le obține, concurenții au fost nevoiți să treacă printr-un traseu dificil pe apă.

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„Jocul de astăzi constă în confecționarea unei scări. Vă arăt imediat cum. Scara trebuie să aibă șase metri, iar fiecare scândură trebuie să aibă 50 de centimetri. Aveți aici, pe masă, tot ce vă trebuie pentru a începe. Doi dintre voi merg pe apă, unde sunt niște săculeți cu restul materialelor necesare pentru confecționarea scării. Pe insula plutitoare aveți șase saci, din care trebuie să îi recuperați pe cei care conțin materialele de care aveți nevoie”, le-a explicat Nea Mărin.

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Cele două echipe și-au îmbrăcat tricourile și s-au pregătit de start, însă surprizele nu s-au oprit aici. Pentru ca proba să fie și mai dificilă, Nea Mărin a decis ca participanții desemnați să recupereze săculeții să fie legați unul de celălalt de la mână. În plus, nu toți cei șase saci ascundeau materialele necesare, ceea ce i-a obligat pe concurenți să aleagă cu atenție și să piardă timp prețios.

„E complicat tare! Trebuie să mergi repede, dar nu poți să alergi”, a spus Liviu, în timp ce echipa roșie își stabilea strategia.

Din echipa galbenă au pornit pe traseu Valentin Sanfira și Codruța Filip, în timp ce echipa roșie i-a trimis pe Mirela Vaida și Andrei. Fiecare echipă a încercat să găsească cea mai rapidă metodă pentru a recupera săculeții și a reveni la colegi.

Concurenții s-au luptat până în ultima clipă

Mirela Vaida a fost protagonista unora dintre cele mai amuzante momente ale probei. Vedeta a alunecat de mai multe ori pe traseul plutitor și a ajuns în apă, însă a făcut haz de necaz și a continuat cursa cu zâmbetul pe buze. În același timp, Valentin Sanfira și Codruța Filip au reușit să înainteze mai sigur și să recupereze rapid o parte dintre materialele necesare.

La un moment dat, echipa roșie a schimbat complet tactica. În loc să continue pe traseul plutitor, Mirela Vaida și Andrei au decis să se arunce în apă pentru a ajunge mai repede la insula cu săculeți și pentru a scurta drumul. Strategia lor a stârnit hohote de râs atât în rândul colegilor, cât și al lui Nea Mărin.

După recuperarea materialelor, concurenții au trecut la construirea scării, unde fiecare secundă a contat. Comunicarea și coordonarea dintre membrii echipelor au făcut diferența, iar la final victoria a revenit echipei galbene.

Succesul le-a adus nu doar satisfacția câștigării probei, ci și recompensa mult așteptată: o sesiune de relaxare. În schimb, membrii echipei roșii au rămas să îndeplinească sarcinile stabilite de Nea Mărin.

„Câștigul ăsta pentru noi a fost o imensă bucurie”, a declarat Sonny, vizibil încântat de victoria echipei sale.

Competiția de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” continuă să ofere momente pline de umor, provocări inedite și răsturnări de situație, demonstrând încă o dată că spiritul de echipă și inspirația pot face diferența în cele mai dificile probe.