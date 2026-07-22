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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 22 iulie 2026. Ce echipă a câștigat proba și la ce au fost supuși pierzătorii

O probă decisivă a schimbat complet clasamentul în „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”. O echipă a triumfat, iar ce i-a așteptat pe învinși i-a luat prin surprindere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 22:25 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 19:45
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 22 iulie 2026. Ce echipă a câștigat proba și la ce au fost supuși pierzătorii | Antena 1/AI
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Ultima probă din primul stagiu al noului sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” le-a dat mari bătăi de cap concurenților. Ediția din 22 iulie 2026 a fost una plină de suspans, efort fizic și momente amuzante, iar vedetele au fost nevoite să își demonstreze atât spiritul de echipă, cât și atenția la detalii.

Ce echipă a câștigat proba și la ce au fost supuși pierzătorii

De această dată, Nea Mărin i-a dus pe concurenți la Herghelia Mangalia, unde i-a așteptat o provocare inedită. Fiecare echipă a trebuit să pregătească șase meniuri diferite pentru șase cai, însă înainte de toate trebuia să identifice corect fiecare animal cu ajutorul unui CNP extras la întâmplare. Regulile au părut simple la prima vedere, însă i-au pus în încurcătură pe concurenți.

„Azi e decisivă. Sunt curios să văd cine o câștigă. După cum vedeți aici avem multe produse și trebuie să faceți șase meniuri pentru șase cai. Ca să faceți aceste meniuri veți trage din aceste coșulețe niște CNP-uri. Aveți CNP-ul calului. Echipa care va pleca în grajd începe să caute CNP-ul din dreptul calului. În momentul în care ai găsit CNP-ul, găsești acolo și meniul. Îl iei, îl verifici. Chiar acum îl invit pe domnul Raul, șeful Hergheliei Mangalia.

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Când este gata meniul, puteți pleca după al doilea. Caii îi găsiți în grajdurile 1, 3 și 5. După ce sunt pregătite toate cele șase meniuri, mergeți împreună și le duceți fiecărui cal. Grajdarul verifică dacă meniul este corect și vă oferă o potcoavă. Potcoava ajunge pe tabelă, iar echipa care aduce prima toate cele șase potcoave câștigă. Cei care merg în grajduri vor fi legați de mână”, le-a explicat Nea Mărin concurenților.

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Cu toate acestea, explicațiile nu au fost suficient de clare pentru toată lumea.

„Nu înțelegeam nimic”, a mărturisit Liviu Vârciu.

„Eu, care sunt foarte lucidă, urmăream și nu înțelegeam”, a completat Adriana Trandafir, stârnind hohote de râs.

După ce au pus la punct strategia, cele două echipe au pornit în cursă. Din echipa galbenă au plecat Sonny Medini și Codruța Filip, iar echipa roșie i-a trimis în grajduri pe Liviu Vârciu și Mirela Vaida. Concurenții au alergat contra cronometru, au căutat caii după CNP și au încercat să pregătească meniurile fără greșeală.

La final, efortul echipei roșii a fost răsplătit. Liviu Vârciu, Mirela Vaida și colegii lor au terminat primii proba și au obținut victoria. Astfel, echipa roșie a încheiat primul stagiu cu două victorii din trei probe, în timp ce echipa galbenă a reușit să câștige o singură întrecere.

În urma rezultatului, Nea Mărin a anunțat și pedeapsa pentru echipa învinsă, așa cum se întâmplă la finalul fiecărui stagiu. Concurenții din echipa galbenă au fost nevoiți să accepte provocarea pregătită de gazdă, spre amuzamentul colegilor și al telespectatorilor.

Rămâne de văzut ce surprize și provocări îi vor aștepta pe urmptorii concurenți în următorul stagiu al competiției, unde rivalitatea dintre cele două echipe promite să devină și mai intensă.

Mirela Vaida a răbufnit după valul de critici. „Da, sunt isterică!” Replica care a stârnit reacții...
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