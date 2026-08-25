Ce a făcut Ruby după ce echipa sa a pierdut proba? Artista a ajuns într-un parc de distracții și a uitat de sarcini pentru câteva momente.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 25 august 2026. Ce a făcut Ruby după ce a pierdut proba. Gestul artistei a uimit | Antena 1

După ce echipa sa a pierdut proba, Ruby a avut parte de o nouă provocare. Ajunsă într-un parc de distracții, artista a reușit însă să uite, pentru câteva momente, de sarcinile primite de la Nea Mărin și s-a comportat din nou ca un copil.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 25 august 2026. Ce a făcut Ruby după ce a pierdut proba

În timp ce Johnny Romano s-a concentrat asupra muncii și a încercat să îndeplinească cât mai bine sarcinile primite, Ruby a găsit rapid o modalitate de a se distra. Artista nu a putut rezista tentației și s-a urcat pe tobogane, spre amuzamentul celor din jur și al telespectatorilor.

Vedeta a făcut adevărat spectacol și nu a renunțat nici la telefon în timpul momentului de distracție. Ruby a profitat de ocazie pentru a surprinde experiența și pentru a o împărtăși și cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale.

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„E foarte frumos, foarte educativ. Trebuie să ne distrăm”, a spus Ruby.

Pentru artistă, parcul de distracții a fost locul perfect pentru a lua o pauză de la muncă și a se relaxa. Deși echipa sa pierduse confruntarea și avea de îndeplinit mai multe sarcini, Ruby a reușit să transforme și această experiență într-un moment plin de energie și voie bună.

Gestul artistei a uimit

După ce și-a terminat aventura pe tobogane, Ruby a revenit totuși la treabă. Artista a mers să îi dea o mână de ajutor lui Sonny, care avea de îndeplinit una dintre sarcinile primite. Astfel, după câteva momente de distracție, vedeta s-a întors la responsabilitățile echipei.

Munca a fost urmată, însă, și de o binemeritată răsplată. După ce și-au terminat treaba, Sonny s-a alăturat lui Ruby, iar cei doi au profitat de ocazie pentru a se distra împreună pe tobogane.

Astfel, chiar dacă pierderea probei le-a adus mai multe sarcini, Ruby a demonstrat că nu își pierde buna dispoziție prea ușor. Vedeta a găsit rapid o modalitate de a transforma o zi de muncă într-o experiență amuzantă și plină de momente neașteptate.