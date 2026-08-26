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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 26 august 2026. Cine a câștigat proba și ce recompensă neașteptată au primit concurenții

Cine a câștigat proba de la „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”? Concurenții au avut parte de o recompensă neașteptată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 August 2026, 21:25 | Actualizat Miercuri, 26 August 2026, 21:37
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 26 august 2026. Cine a câștigat proba și ce recompensă neașteptată au primit concurenții | Antena 1
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Astăzi se încheie o nouă săptămână plină de provocări la „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”. Nea Mărin i-a supus și de această dată pe concurenți unei probe inedite, care le-a pus la încercare atât îndemânarea, cât și spiritul de echipă. Echipa roșie și echipa galbenă s-au duelat până în ultimul moment pentru un rezultat cât mai bun.

Cine a câștigat proba

Concurenții au ajuns la jocul cu numărul 18, iar înaintea acestei probe, scorul era de 10 la 6 pentru echipa roșie. Echipa galbenă rămăsese în urmă, însă concurenții erau hotărâți să recupereze punctele pierdute și să demonstreze că lupta pentru victorie este departe de a se fi încheiat.

De această dată, Nea Mărin le-a pregătit o provocare cu totul specială: construirea unei sobe.

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„Competiția noastră continuă. După cum vedeți, astăzi fiecare echipă trebuie să construiască o sobă. Șase plăci la primul rând. Următorul rând este compus tot din șase plăci pe care le aveți aici. Aveți nevoie de agrafe, material de lipit. Al treilea rând va fi compus din șapte plăci, plus un capac. Cei care reușesc să construiască soba și vor scoate fum din ea, ei vor fi câștigătorii. Ca să puteți să construiți soba, doi oameni merg aici, doi merg în fabrică. Aveți cinci indicii, mergeți acolo și aduceți toate piesele necesare pentru a construi această sobă”, a explicat Nea Mărin.

Cele două echipe au luat, ca de fiecare dată, proba foarte în serios și s-au apucat imediat de treabă. Miza era una importantă, mai ales pentru echipa galbenă, care avea nevoie de o victorie pentru a se apropia de adversari în clasamentul competiției.

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Ruby și-a făcut rapid strategia și a recunoscut că își dorește cu orice preț să câștige această provocare.

Ce recompensă neașteptată au primit concurenții

„Trebuie să câștigăm. Este prea frig afară ca să stăm să săpăm câmpuri”, a spus Ruby, motivată și de vremea rece de afară.

Concurenții au alergat, au căutat piesele necesare și au încercat să monteze soba cât mai repede și mai corect. Tensiunea a crescut pe măsură ce proba se apropia de final, iar cele două echipe au luptat până în ultimul moment.

Deși echipa roșie a pornit cu avantaj în clasament și a încercat să își păstreze seria de rezultate bune, de această dată nu a reușit să se impună. Echipa galbenă a fost cea care a ieșit câștigătoare, obținând o victorie importantă în competiție.

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În urma rezultatului, echipa roșie a fost trimisă la muncă, în timp ce membrii echipei galbene s-au putut bucura de o perioadă de relaxare binemeritată. Victoria le-a dat concurenților galbeni un nou impuls, demonstrând că nimic nu este decis până la final în competiția pregătită de Nea Mărin.

Echipa roșie condusă de Liviu și Andrei a obținut o nouă victorie aseară, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere...
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