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Prima confruntare a săptămânii s-a încheiat cu victoria echipei galbene, într-o ediție lider de audiență!

Liviu și Andrei vor revanșa, diseară, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 13:26 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 13:27
Prima confruntare a săptămânii s-a încheiat cu victoria echipei galbene, într-o ediție lider de audiență! | antena 1
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A început ultima etapă a show-ului Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! Patru vedete, dintre care trei în premieră, au acceptat invitația lui Nea Mărin și au avut, aseară, parte de primele treziri și probele care să decidă cine se relaxează și cine muncește. Ediția a fost lider de audiență, reușind să le ofere celor de acasă toate motivele pentru a râde și a se bucura de startul săptămânii. Diseară și mâine, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, provocările continuă pentru Bella, Nicu, Romică și Georgiana.

Aseară, cu gândul la faptul că se va trage curând linie, Sonny și Rikito și-au condus echipa, formată din Romică Țociu și Georgiana Lobonț, spre o victorie importantă! Cei patru au avut parte de relaxare, i-au enervat pe adversari și au realizat că viața e bună la Nea Mărin, atunci când duci primul la capăt toate probele. Însă, îți și asumi faptul că ceilalți concurenți vor vrea să te trimită, rapid, la muncă!

Prima ediție din această săptămână a adus starea de bine celor de acasă, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:28 – 23:34, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 4.1 puncte de rating şi 18.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.5 puncte de rating şi 16.2% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:44, peste 800.000 de mii de telespectatori se bucurau de emisiune.

”Rămânem prieteni, ce a fost, a fost”, va spune Romică Țociu în această seară, după ce se va da trezirea și toți participanții se vor pregăti de provocarea zilei. ”Competiția continuă. Este 10 la 8 pentru roșii”, le va aminti Nea Mărin, înainte de a le explica ce au de făcut de această dată. Să fie oare ziua când galbenii se vor apropia la un singur punct sau vor obține Liviu și Andrei victoria care îi va face campionii sezonului?

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