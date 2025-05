Rikito Watanabe, transformare spectaculoasă înainte de filmările pentru Poftiți pe la noi Poftiți la întrecere. Cât a slăbit

Rikito Watanabe, cunoscut pentru energia sa debordantă, umorul inconfundabil și pasiunea pentru gastronomie, a trecut printr-o schimbare radicală înainte de începerea filmărilor pentru noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, caredebutează pe Antena 1 luni, 2 iunie, de la 20:30.

Decizia de a-și schimba stilul de viață a venit chiar înainte de filmările emisiunii, unde, spune el, efortul fizic și ritmul impus de Nea Mărin l-au ajutat și mai mult:

„Mă uitam că am numai sportivi în jurul meu. Domnul Liviu a făcut box și arată bine, domnul Andrei joacă fotbal, domnul Sonny e circar, iar de Nea Mărin nici nu mai vorbesc. Eu eram singurul gras din echipă și m-am gândit că nu se mai poate așa ceva. Eu am fost așa și când eram mic, trebuie să depun eforturi ca să scap de kilograme. M-am apucat înainte să începem filmările de regim, am fost și la sală, iar dupa ce am terminat de filmat aveam cu 25 de kg mai puțin. Unele nu se vedeau așa bine, pentru că purtam tricouri largi...”, a povestit Rikito.

Transformarea a fost susținută și de rolul pe care Rikito îl are în noul sezon al emisiunii, el fiind căpitan de echipă, împreună cu Sonny.

„Cred că am slăbit și de la stres, pentru că mi-am dorit mult să mă descurc și să câștigăm cât mai des. Am renunțat și la petreceri, pentru că în fiecare seară stăteam cu domnul Sonny să ne gândim la tot felul de strategii pentru a doua zi”, a mai povestit el.

Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere! vine și cu modificări de format. Cele patru vedete invitate în fiecare ediție vor fi împărțite în două echipe conduse de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny Medini și vor participa la tot felul de jocuri și competiții. Se va trage tare... pentru relaxare începând din 2 iunie, adică echipa căștigătoare va sta liniștită pe margine, tot restul zilei, în timp ce pierzătorii le vor sta la dispoziție atât lor, cât și lui Nea Mărin, care are deja lista de sarcini pregătită.

