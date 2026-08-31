Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a răzbunat Liviu Vârciu pe învingători. Ce farsă le-a făcut căpitanilor din echipa galbenă
Episodul 19 din data de 31 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Câștigarea probei le-a adus lui Sonny și Rikito, căpitanii echipei galbene, o binemeritată zi de relaxare la SPA. În timp ce cei doi s-au bucurat de câteva momente de răsfăț, căpitanii echipei roșii au fost nevoiți să muncească. Situația nu a fost însă pe placul lui Liviu Vârciu și Andrei, care au decis să transforme totul într-o farsă de proporții.
Luni, 31.08.2026, 23:00