Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a răzbunat Liviu Vârciu pe învingători. Ce farsă le-a făcut căpitanilor din echipa galbenă

Episodul 19 din data de 31 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Câștigarea probei le-a adus lui Sonny și Rikito, căpitanii echipei galbene, o binemeritată zi de relaxare la SPA. În timp ce cei doi s-au bucurat de câteva momente de răsfăț, căpitanii echipei roșii au fost nevoiți să muncească. Situația nu a fost însă pe placul lui Liviu Vârciu și Andrei, care au decis să transforme totul într-o farsă de proporții.

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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu i-a ascuns hainele lui...

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Luni, 31.08.2026, 22:22

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat proba. Andrei și...

Luni, 31.08.2026, 22:00

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Luni, 31.08.2026, 21:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin nu se dezminte! Bella și...

Luni, 31.08.2026, 20:30

”Vreau să fiu în echipa galbenă!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți...

Miercuri, 26.08.2026, 23:35

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Miercuri, 26.08.2026, 23:20

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Miercuri, 26.08.2026, 23:00

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Miercuri, 26.08.2026, 22:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat proba de la...

Miercuri, 26.08.2026, 22:05