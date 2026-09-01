Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Podul mișcător le-a dat mari bătăi de cap concurenților

Episodul 20 din data de 1 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Proba din etapa cu numărul 20 s-a dovedit a fi una solicitantă. Participanții au fost nevoiți să se coordoneze foarte bine, să transporte apa, să caute colacele și să le aducă în zona în care colegii lor îi așteptau pentru a le umfla. Presiunea competiției și dorința de victorie au dus, pe alocuri, și la momente tensionate între concurenți.

Nea Marin intră în echipa galbenă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Joi, 01.10.2026, 23:17

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Rikito, puși să spele un...

Joi, 01.10.2026, 22:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Georgiana Lobonț, închisă de nea Marin...

Joi, 01.10.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a întâmpinat mari probleme la...

Joi, 01.10.2026, 22:01

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Competiție strânsă între cele două...

Joi, 01.10.2026, 21:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă în care coordonarea este cheia!...

Joi, 01.10.2026, 21:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. A ieșit haos în microbuz! Nicu Grigore...

Joi, 01.10.2026, 20:30

Competiția continuă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de...

Luni, 31.08.2026, 23:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu i-a ascuns hainele lui...

Luni, 31.08.2026, 23:29

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a răzbunat Liviu Vârciu pe...

Luni, 31.08.2026, 23:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au...

Luni, 31.08.2026, 22:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bella Santiago și Liviu Vârciu au intrat...

Luni, 31.08.2026, 22:22