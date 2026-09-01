Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Podul mișcător le-a dat mari bătăi de cap concurenților
Episodul 20 din data de 1 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Proba din etapa cu numărul 20 s-a dovedit a fi una solicitantă. Participanții au fost nevoiți să se coordoneze foarte bine, să transporte apa, să caute colacele și să le aducă în zona în care colegii lor îi așteptau pentru a le umfla. Presiunea competiției și dorința de victorie au dus, pe alocuri, și la momente tensionate între concurenți.
Joi, 01.10.2026, 21:30