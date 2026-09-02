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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce i-a transmis Liviu Vârciu lui nea Marin la final de sezon

Episodul 21 din data de 2 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. După toate probele și provocările din timpul competiției, momentul a fost unul de relaxare și voie bună. Concurenții au lăsat rivalitățile deoparte și au profitat de ocazie pentru a petrece împreună și pentru a marca finalul sezonului. Liviu a avut și un mesaj emoționant la finalul acestei experiențe, vorbind despre relația sa cu Nea Mărin și despre sentimentele pe care i le-a lăsat competiția.
Miercuri, 02.09.2026, 23:00
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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 12. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, pregătiți de aventură: Vrem să mâncăm orice!

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 12. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, pregătiți de aventură: Vrem să mâncăm orice!

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 23:35 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele au făcut show la plimbarea cu mocănița! Liviu Vârciu: A fost ca un mini scenariu de film nebun!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele au făcut show la plimbarea cu mocănița! Liviu Vârciu: A fost ca un mini scenariu de film nebun!

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat ultimul joc din acest sezon

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat ultimul joc din acest sezon

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a descurcat nea Marin în rolul de concurent! Și-a făcut tatuaj identic cu Sonny

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a descurcat nea Marin în rolul de concurent! Și-a făcut tatuaj identic cu Sonny

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 21:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ultimul joc din acest sezon! Nea Marin l-a înlocuit pe Rikito în echipă galbenă!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ultimul joc din acest sezon! Nea Marin l-a înlocuit pe Rikito în echipă galbenă!

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 21:10 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Cum l-a pedepsit pe Rikito

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Cum l-a pedepsit pe Rikito

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 20:30 Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, ieșire romantică în grădina Conacului Filipescu

Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, ieșire romantică în grădina Conacului Filipescu

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 14. Situație neclară după plecarea Evelinei din emisiune! Ce detalii au ieșit la iveală

Mireasa, sezonul 14. Situație neclară după plecarea Evelinei din emisiune! Ce detalii au ieșit la iveală

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 15:48 Mireasa, sezonul 14. Emanuel și Paula, primul date de cunoaștere! Motivul pentru care concurenta a fost mai distantă

Mireasa, sezonul 14. Emanuel și Paula, primul date de cunoaștere! Motivul pentru care concurenta a fost mai distantă

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 15:22 Mireasa, sezonul 14. Băieții din Casa Mireasa, nemulțumiți de Mircea! Ce îi reproșează colegii

Mireasa, sezonul 14. Băieții din Casa Mireasa, nemulțumiți de Mircea! Ce îi reproșează colegii

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 15:12 Mireasa, sezonul 14. Ionuț nu mai vrea să o cunoască pe Veronica

Mireasa, sezonul 14. Ionuț nu mai vrea să o cunoască pe Veronica

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 14:59 Mireasa, sezonul 14. Irina, deranjată de lipsa de comunicare din partea lui Andrei Beleuț

Mireasa, sezonul 14. Irina, deranjată de lipsa de comunicare din partea lui Andrei Beleuț

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 14:30
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