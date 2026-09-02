Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce i-a transmis Liviu Vârciu lui nea Marin la final de sezon
Episodul 21 din data de 2 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. După toate probele și provocările din timpul competiției, momentul a fost unul de relaxare și voie bună. Concurenții au lăsat rivalitățile deoparte și au profitat de ocazie pentru a petrece împreună și pentru a marca finalul sezonului.
Liviu a avut și un mesaj emoționant la finalul acestei experiențe, vorbind despre relația sa cu Nea Mărin și despre sentimentele pe care i le-a lăsat competiția.
Miercuri, 02.09.2026, 23:00