Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Competiție strânsă între cele două echipe! Cine a ieșit învingătoare
Episodul 20 din data de 1 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Chiar dacă echipa galbenă a încercat să recupereze și să pună presiune pe adversari, echipa roșie a reușit să rămână în avantaj până la final. Echipa roșie condusă de Liviu și Andrei a câștigat proba și a obținut un nou punct, iar victoria le-a adus concurenților și câștigarea turneului.
Joi, 01.10.2026, 21:50