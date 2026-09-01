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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Competiție strânsă între cele două echipe! Cine a ieșit învingătoare

Episodul 20 din data de 1 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Chiar dacă echipa galbenă a încercat să recupereze și să pună presiune pe adversari, echipa roșie a reușit să rămână în avantaj până la final. Echipa roșie condusă de Liviu și Andrei a câștigat proba și a obținut un nou punct, iar victoria le-a adus concurenților și câștigarea turneului.
Joi, 01.10.2026, 21:50
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Nea Marin intră în echipa galbenă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Nea Marin intră în echipa galbenă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Joi, 01.10.2026, 23:17 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Rikito, puși să spele un Ferrari: Am crezut că îi iese vopseaua!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Rikito, puși să spele un Ferrari: Am crezut că îi iese vopseaua!

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Georgiana Lobonț, închisă de nea Marin într-un recipient pentru bere

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Georgiana Lobonț, închisă de nea Marin într-un recipient pentru bere

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a întâmpinat mari probleme la mulsul măgăriței: Nu știu dacă fac eu bine

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a întâmpinat mari probleme la mulsul măgăriței: Nu știu dacă fac eu bine

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:01 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Podul mișcător le-a dat mari bătăi de cap concurenților

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Podul mișcător le-a dat mari bătăi de cap concurenților

Logo show Joi, 01.10.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă în care coordonarea este cheia! Nea Marin: Trebuie să introduceți nouă colace pe un stâlp!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă în care coordonarea este cheia! Nea Marin: Trebuie să introduceți nouă colace pe un stâlp!

Logo show Joi, 01.10.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. A ieșit haos în microbuz! Nicu Grigore l-a îmbătat pe Rikito!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. A ieșit haos în microbuz! Nicu Grigore l-a îmbătat pe Rikito!

Logo show Joi, 01.10.2026, 20:30 Super Neatza. Analiza cromatică: Cum afli ce culori ți se potrivesc cu adevărat

Super Neatza. Analiza cromatică: Cum afli ce culori ți se potrivesc cu adevărat

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 11:35 Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Petruț Bindar

Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Petruț Bindar

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 10:47 Super Neatza. Ce faci dacă cel mic nu a lucrat nimic în vacanță? Ghid pentru începutul unui nou an școlar

Super Neatza. Ce faci dacă cel mic nu a lucrat nimic în vacanță? Ghid pentru începutul unui nou an școlar

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 10:33 Super Neatza. Riscurile legale la care te expui când spionezi telefonul partenerului

Super Neatza. Riscurile legale la care te expui când spionezi telefonul partenerului

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 09:57 Super Neatza. Ce se schimbă pentru pacienți odată cu platforma E-Sănătatea Mea

Super Neatza. Ce se schimbă pentru pacienți odată cu platforma E-Sănătatea Mea

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 09:52
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