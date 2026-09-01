Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Competiție strânsă între cele două echipe! Cine a ieșit învingătoare

Episodul 20 din data de 1 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Chiar dacă echipa galbenă a încercat să recupereze și să pună presiune pe adversari, echipa roșie a reușit să rămână în avantaj până la final. Echipa roșie condusă de Liviu și Andrei a câștigat proba și a obținut un nou punct, iar victoria le-a adus concurenților și câștigarea turneului.

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