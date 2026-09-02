Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ultimul joc din acest sezon! Nea Marin l-a înlocuit pe Rikito în echipă galbenă!

Episodul 21 din data de 2 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Înainte de startul probei, Nea Mărin a făcut și un anunț surprinzător. Acesta și-a dorit să intre în echipa galbenă, în timp ce Rikito urma să ocupe rolul de jurat. Astfel, Rikito i-a luat locul lui Nea Mărin, iar acesta s-a alăturat lui Sonny în competiție. După ce și-au stabilit strategiile, cele două echipe au pornit în ultima confruntare.

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