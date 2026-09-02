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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ultimul joc din acest sezon! Nea Marin l-a înlocuit pe Rikito în echipă galbenă!

Episodul 21 din data de 2 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Înainte de startul probei, Nea Mărin a făcut și un anunț surprinzător. Acesta și-a dorit să intre în echipa galbenă, în timp ce Rikito urma să ocupe rolul de jurat. Astfel, Rikito i-a luat locul lui Nea Mărin, iar acesta s-a alăturat lui Sonny în competiție. După ce și-au stabilit strategiile, cele două echipe au pornit în ultima confruntare.
Miercuri, 02.09.2026, 21:10
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Nea Marin intră în echipa galbenă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Nea Marin intră în echipa galbenă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Joi, 01.10.2026, 23:17 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Rikito, puși să spele un Ferrari: Am crezut că îi iese vopseaua!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Rikito, puși să spele un Ferrari: Am crezut că îi iese vopseaua!

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Georgiana Lobonț, închisă de nea Marin într-un recipient pentru bere

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Georgiana Lobonț, închisă de nea Marin într-un recipient pentru bere

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a întâmpinat mari probleme la mulsul măgăriței: Nu știu dacă fac eu bine

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a întâmpinat mari probleme la mulsul măgăriței: Nu știu dacă fac eu bine

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:01 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Competiție strânsă între cele două echipe! Cine a ieșit învingătoare

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Competiție strânsă între cele două echipe! Cine a ieșit învingătoare

Logo show Joi, 01.10.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Podul mișcător le-a dat mari bătăi de cap concurenților

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Podul mișcător le-a dat mari bătăi de cap concurenților

Logo show Joi, 01.10.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă în care coordonarea este cheia! Nea Marin: Trebuie să introduceți nouă colace pe un stâlp!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă în care coordonarea este cheia! Nea Marin: Trebuie să introduceți nouă colace pe un stâlp!

Logo show Joi, 01.10.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. A ieșit haos în microbuz! Nicu Grigore l-a îmbătat pe Rikito!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. A ieșit haos în microbuz! Nicu Grigore l-a îmbătat pe Rikito!

Logo show Joi, 01.10.2026, 20:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat ultimul joc din acest sezon

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat ultimul joc din acest sezon

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a descurcat nea Marin în rolul de concurent! Și-a făcut tatuaj identic cu Sonny

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a descurcat nea Marin în rolul de concurent! Și-a făcut tatuaj identic cu Sonny

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 21:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Cum l-a pedepsit pe Rikito

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Cum l-a pedepsit pe Rikito

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 20:30 Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, ieșire romantică în grădina Conacului Filipescu

Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, ieșire romantică în grădina Conacului Filipescu

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 15:58
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