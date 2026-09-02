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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a descurcat nea Marin în rolul de concurent! Și-a făcut tatuaj identic cu Sonny

Episodul 21 din data de 2 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. La ultima probă din acest sezon,nea Mărin s-a alăturat lui Sonny în competiție. După ce și-au stabilit strategiile, cele două echipe au pornit în ultima confruntare. Rând pe rând, concurenții au îndeplinit sarcinile, au obținut obiectele necesare și au încercat apoi să vândă produsele. Victoria mult așteptată a venit, în cele din urmă, la echipa galbenă, care a reușit să se impună în ultimul joc al sezonului.
Miercuri, 02.09.2026, 21:40
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Nea Marin intră în echipa galbenă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Nea Marin intră în echipa galbenă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Joi, 01.10.2026, 23:17 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Rikito, puși să spele un Ferrari: Am crezut că îi iese vopseaua!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Rikito, puși să spele un Ferrari: Am crezut că îi iese vopseaua!

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Georgiana Lobonț, închisă de nea Marin într-un recipient pentru bere

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Georgiana Lobonț, închisă de nea Marin într-un recipient pentru bere

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a întâmpinat mari probleme la mulsul măgăriței: Nu știu dacă fac eu bine

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a întâmpinat mari probleme la mulsul măgăriței: Nu știu dacă fac eu bine

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:01 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Competiție strânsă între cele două echipe! Cine a ieșit învingătoare

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Competiție strânsă între cele două echipe! Cine a ieșit învingătoare

Logo show Joi, 01.10.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Podul mișcător le-a dat mari bătăi de cap concurenților

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Podul mișcător le-a dat mari bătăi de cap concurenților

Logo show Joi, 01.10.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă în care coordonarea este cheia! Nea Marin: Trebuie să introduceți nouă colace pe un stâlp!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă în care coordonarea este cheia! Nea Marin: Trebuie să introduceți nouă colace pe un stâlp!

Logo show Joi, 01.10.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. A ieșit haos în microbuz! Nicu Grigore l-a îmbătat pe Rikito!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. A ieșit haos în microbuz! Nicu Grigore l-a îmbătat pe Rikito!

Logo show Joi, 01.10.2026, 20:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat ultimul joc din acest sezon

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat ultimul joc din acest sezon

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ultimul joc din acest sezon! Nea Marin l-a înlocuit pe Rikito în echipă galbenă!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ultimul joc din acest sezon! Nea Marin l-a înlocuit pe Rikito în echipă galbenă!

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 21:10 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Cum l-a pedepsit pe Rikito

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor! Cum l-a pedepsit pe Rikito

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 20:30 Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, ieșire romantică în grădina Conacului Filipescu

Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, ieșire romantică în grădina Conacului Filipescu

Logo show Miercuri, 02.09.2026, 15:58
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