Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a descurcat nea Marin în rolul de concurent! Și-a făcut tatuaj identic cu Sonny

Episodul 21 din data de 2 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. La ultima probă din acest sezon,nea Mărin s-a alăturat lui Sonny în competiție. După ce și-au stabilit strategiile, cele două echipe au pornit în ultima confruntare. Rând pe rând, concurenții au îndeplinit sarcinile, au obținut obiectele necesare și au încercat apoi să vândă produsele. Victoria mult așteptată a venit, în cele din urmă, la echipa galbenă, care a reușit să se impună în ultimul joc al sezonului.

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