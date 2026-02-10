Antena Căutare
Home Power Couple Cine e cascadorul din ediția 17 de Power Couple sezonul 3. Imagini incendiare cu luptătorul care impresionat telespectatoarele

În ediția 17 de Power Couple - La bine și la greu, proba pe care o au de făcut băieții nu e deloc ușoară pentru că e vorba de o secvență de film periculoasă.

Cascadorul care a luptat cu fiecare concurent în parte a fost un personaj în edișia 17 a emisiunii care a atras imediat atenția telespectatoarelor. | Antena 1

Săptămâna 6 de Power Couple sezonul 3 se arată a fi una dificilă pentru cele 5 cupluri rămase în competiție.

Cine e cascadorul profesionist din ediția 17 de Power Couple sezonul 3

În ediția 17 de Power Couple – La bine și la greu, concurenții se vor lupta la propriu pentru a-și salva partenerele.

Spre surprinderea celor cinci concurenți rămași în competiție, ei vor fi, pe rând, protagoniștii unui fragment din celebrul filma Gladiatorul, fiind nevoiți să se lupte pentru a-și elibera partenerele.

”Vă las să știți toată proba, dar o să o știe și băieții. Astăzi filmăm, real, în locul unde s-a filmat Gladiatorul 2. Vor juca într-o secvență de film reală, unde s-a mai jucat real și avem acces în toate catacombele. Băieții voștri vor fi sclavi, gladiatori și vor urca, încet încet, prin luptă și vă vor salva pe voi”, le-a transmis prezentatorul Dani Oțil băieților înainte de probă.

Un personaj nou, care a atras imediat atenția telespectatoarelor a fost gladiatorul care a intrat în arenă și a luptat cu fiecare concurent în parte.

Numele lui este Robert Baciu Dinu și este cascador profesionist de meserie. Tânărul cu un fizic de invidiat a luptat cu fiecare dintre concurenți, provocându-i la duel pentru ca mai apoi să le ofere șansa să își salveze partenerele.

Robert este de origine român, fiind stabilit în Malta de mai mult timp. El este cascador profesionist și a apărut în mai multe filme de acțiune. Unii dintre concurenți, când l-au văzut costumat așa, păreau că l-ar fi confundat ușor cu un personaj sau cascador din Gladiatorul. Ei s-au luptat cu el pentru a reuși să ducă proba la bun sfârșit.

Cele cinci cupluri știu deja că mai au doar o zi la dispoziție până când se va face din nou o eliminare, iar tensiunea crește la cote maxime. Tocmai de aceea, băieții au dat tot ce au putut pentru a-și salva domnițele, sperând că ele au investit suficient ca să treacă proba.

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

