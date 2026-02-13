Antena Căutare
Home Power Couple Mesajul Luizei Zmărăndescu după ce ea și soțul ei au fost la un pas de eliminare la Power Couple

Mesajul Luizei Zmărăndescu după ce ea și soțul ei au fost la un pas de eliminare la Power Couple

Luiza și Cătălin Zmărăndescu, unul dintre cele 5 cupluri rămase la Power Couple sezonul 3, au fost recent la un pas de eliminare.

Publicat: Vineri, 13 Februarie 2026, 12:30
Soția celebrului sportiv a transmis un mesaj emoționant, iar fanii Power Couple au reacționat imediat. | Antena 1

Săptămâna 6 de Power Couple a fost pe punctul de a se termina în lacrimi pentru cuplul format din Luiza și Cătălin Zmărăndescu, după ce aceștia au fost propuși la eliminare.

Cei doi soți se pregăteau să își ia la revedere de la restul cuplurilor rămase în competiție când întreaga poveste a luat o turnură neașteptată.

Mesajul emoționant transmis de Luiza Zmărăndescu după ce ea și soțul ei au fost la un pas de eliminare

Citește și: Cum au arătat în ziua nunții Cătălin și Luiza Zmărăndescu de la Power Couple. Imagini de la evenimentul emoționant

În urmă cu câteva zile, soții Marius și Simona Urzică primiseră un avantaj, iar acel plic a reprezentat șansa soților Zmărăndescu de a scăpa de eliminare. Chiar dacă le-a fost teamă că de această dată vor pleca acasă, Cătălin și Luiza Zmărăndescu s-au arătat a fi foarte recunoscători și ușurați să rămână în competiție atunci când au văzut că soții Urzică i-au salvat.

După ce au scăpat de eliminare și au putut respira ușurați, Luiza a postat pe contul ei de Instagram un mesaj care i-a emoționat pe fanii emisiunii Power Couple.

„Am vindecat și continui să vindec părțile întunecate din mine cu iubirea acestui bărbat, care mi le vede, mi le acceptă și îmi spune că mă iubește cu toate ale mele”, a scris soția sportivului la descrierea unei imagini cu soțul ei.

Citește și: Încercarea prin care a trecut Cătălin Zmărăndescu. Ce detalii a scos la iveală despre tumoarea descoperită la un control de rutină

Relația minunată pe care o au cei doi soți i-a făcut să poată trece împreună peste orice obstacole, inclusiv cele de la Power Couple. Mereu răbdători, cu multă iubire în suflete unul pentru altul, atenți la nevoile partenerului, Cătălin și Luiza au demonstrat până acum că sunt un cuplu puternic, iar pentru câteva cupluri din competiție ei reprezintă o echipă de temut.

Cei doi soți au construit de-a lungul anilor o relație minunată, bazată pe încredere și respect, iar fanii emisiunii nu aveau cum să nu observe acest lucru.

În secțiunea de comentarii a postării, Luiza Zmărăndescu a primit numeroase comentarii cu aprecieri de la fanii lor care așteaptă să le vadă în continuare parcursul la Power Couple sezonul 3.

Citește și: Familia Zmărăndescu a fost votată pentru eliminare, dar superputerea săptămânii i-a salvat încă o dată!

Familia Zmărăndescu a fost votată pentru eliminare, dar superputerea săptămânii i-a salvat încă o dată!
Familia Zmărăndescu a fost votată pentru eliminare, dar superputerea săptămânii i-a salvat încă o dată!
