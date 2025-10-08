Cine este nașul celebru al lui NiCK și al Cătălinei de la Power Couple 2026. Puțini știau acest detaliu

NiCK și Cătălina de la Power Couple România sezonul 3 au fost cununați de un actor cunoscut în România. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba.

Cine este nașul celebru al lui NiCK și al Cătălinei de la Power Couple 2026 | Antena 1

NiCK și Cătălina participă la Power Couple România sezonul 3 și promit să dea tot ce au mai bun pentru a ajunge cât mai departe în competiție sau, de ce nu, pentru a câștiga marele premiu.

Cei doi formează un cuplu de 33 de ani și sunt căsătoriți de 19, însă puțini sunt cei care știu detalii despre viața lor privată. Deși întotdeauna au pus accentul pe discreție și au încercat să își țină relația departe de lumina reflectoarelor, acum NiCK și Cătălina au decis că este momentul să demonstreze că pot fi un cuplu puternic chiar și în momente de stres, tensiune sau pline de emoție.

În ziua în care au spus cel mai hotărât „DA” și și-au jurat iubire veșnică i-au avut aproape pe unii dintre cei mai importanți oameni din viața lor, și, bineînțeles, pe nașii care i-au fost mereu alături.

Florin Petrescu este nașul lui NiCK și al Cătălinei de la Power Couple 2026

Pentru că filmările noului sezon Power Couple România au început, este clar că NiCK și Cătălina luptă deja împotriva a altor 8 cupluri la fel de determinate să câștige titlul de Power Couple România 2026.

Cei doi au demonstrat în cei 33 de ani de iubire că pot face față multor provocări, însă acum totul are o miză diferită. Despre viața lor privată nu se cunosc foarte multe detalii încă, însă cei curioși sunt invitați să îi descopere pe Antena 1 și pe AntenaPLAY cât de curând.

Până atunci, vă invităm să descoperiți în rândurile de mai jos cine este actorul celebru care i-a cununat pe NiCK și Cătălina.

Pe Florin Petrescu îl cunoaște o țară întreagă, însă puțini sunt cei care știu că el și soția lui, Carmen, sunt nașii de cununie ai cuplului. Celebrul actor a făcut senzație în adevăratul sens al cuvântului cu rolul său, Axinte, din Vacanța Mare, chiar la începutul anilor 2000.

El a cochetat cu muzica încă de mic, însă tatăl lui nu a fost de acord cu meseria de lăutar pentru că își dorea ca acesta să devină contabil. Cu toate acestea, el a pornit în primul an de liceu la drum alături de Adrian Păunescu și al său Cenaclu Flacăra, prinzând gustul scenei și al glumelor. În timp a obținut roluri mici, iar apoi a dat lovitura cu rolul lui Axinte din Vacanța Mare. Deși a luat o pauză de la actorie, el a continuat să activeze în această sferă, fiind aproape de oameni prin intermediul spectacolelor pe care le susține în țară.

Timp de un an jumătate a fost căsătorit în Australia, însă a decis să divorțeze la scurt timp, susținând că s-a căsătorit de fapt din dragoste pentru acte, scrie taifasuri.ro. Totuși, în 2002 a ajuns din nou în fața altarului alături de Carmen, femeia care l-a învățat să iubească cu adevărat și cea care i-a adus și una dintre cele mai mari bucurii ale vieții: aceea de a fi tătic.

La câțiva ani de la căsătorie, cei doi i-au cununat pe NiCK și Cătălina, devenindu-le astfel părinți spirituali.

Power Couple România – La bine și la greu! revine cu sezonul 3

Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite. Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața!

Prima noutate a acestui sezon este schimbarea locației! Dacă în primii doi ani, cuplurile au ajuns pe insula Gozo, din Malta, toamna lui 2025 îi va purta în inima Maltei, o țară plină de istorie și de locații care au devenit reper pentru marile producții cinematografice!

Aici, într-o vilă pe mai multe etaje, cele nouă perechi vor locui, atât timp cât rezistă în competiție. Spațiul va fi unul generos, cu mai multe living-uri în care și vor putea petrece timpul liber împreună, dar și cu acces la o piscină pe acoperiș, de unde vor putea vedea toate împrejurimile.

Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, a dat startul filmărilor.

