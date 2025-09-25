Antena Căutare
Cine este Andrei Niculae și cum a devenit celebru. Va participa la Power Couple 2026 alături de iubita lui

Andrei Niculae este pregătit să facă față provocărilor de la Power Couple România sezonul 3 alături de iubita lui, Claudia Cîrjan!

Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 10:28 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 15:29
Andrei Niculae este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de radio din România, dar și unul dintre cei mai așteptați concurenți de la Power Couple România sezonul 3.

El participă la show-ul fenomen alături de iubita lui, Claudia, și mărturisește că este pregătit să facă față tuturor provocărilor, așteptând cu nerăbdare să ia parte la unele dintre cele mai intense și așteptate momente din noul sezon.

Citește și: Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple

Fiind pasionat de radio încă de la vârsta de 6 ani, Andrei Niculae începea să lucreze la visul lui fără să își dea seama că într-o zi îl va îndeplini printr-o simplă joacă de copil. Potrivit site-ului postului de radio la care activează în prezent, el se înregistra la microfonul căștilor în timp ce citea din reviste pentru copii, urmând să înregistreze muzica din boxe prin același microfon.

Șase ani mai târziu el a luat contact cu primul studio profesionist de radio, într-o tabără în Elveția, acolo unde a fost cu adevărat fascinat de tot ce înseamnă acest domeniu.

În 2017, el s-a alăturat echipei postului de radio la care activează și în prezent, însă înainte de a deveni cunoscut a lucrat și a făcut practică și în cadrul altor posturi de radio în paralel cu facultatea pe care o frecventa în weekend-uri, dat fiind că își dorea să învețe atât lucruri practice, cât și noțiuni teoretice.

Vocea sa inconfundabilă a atras atenția publicului încă de la primele sale emisiuni, iar mai târziu el a reușit să își construiască inclusiv o comunitate de peste 40 000 de oameni în mediul online.

Emisiunile sale interactive și maratoanele lungi l-au consacrat în adevăratul sens al cuvântului, însă prezentatorul recunoaște că dacă nu ar fi reușit să își îndeplinească visul de a fi DJ la radio, ar fi ales o meserie tot în domeniul divertismentului.

„Am vrut actor, am vrut să fac și televiziune, chiar și magician dacă mă gândesc bine, iar pe viitor pe lângă radio sper să reușesc să îmi fac și un business, am și pasiunea asta pentru antreprenoriat” spunea el într-un interviu, pe vremea când încă prezenta emisiunile de prânz și de după-amiază la postul de radio care l-a făcut cunoscut în toată țara.

Citește și: Dani Oțil, declarații înainte de filmările pentru noul sezon Power Couple: „Mi-am făcut bagajele, sunt gata să plec spre Malta”

Acum, la vârstă de 31 de ani, el recunoaște cu mândrie că se regăsește din toate punctele de vedere în acest domeniu și că face ceea ce îi place cu adevărat.

Deși în prezent face parte dintre cei care dau trezirea matinalilor cu energia și starea lui de bine alături de frumoasa actriță Elena Mogîldea-Cernea din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în scurt timp el va părăsi această scenă temporar și va intra în lumea televiziunii la Power Couple România sezonul 3 alături de iubita lui, Claudia, alături de care formează un cuplu de aproximativ de 6 ani.

„Cred că, mental, toți visăm să avem ocazia de a accepta această provocare, în momentul în care urmărim emisiunea de pe canapea, alături de partenerii noștri și ne întrebăm “cum ar fi să?”.

Cred că participarea la Power Couple este o ocazie unică, iar așteptările mele sunt să reușim să obținem punctaj maximum la toate probele și întreaga țară să vadă că suntem un power couple” a declarat Andrei Niculae înainte de plecarea în marea aventură.

Citește și: Cel de-al doilea sezon Power Couple, pe primul loc în clasamentul audiențelor și cifre impresionante în toate mediile online!

Power Couple România – La bine și la greu! revine cu sezonul 3

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea sunt gata să fie puse la cele mai surprinzătoare probe! Poveștile de dragoste care rezistă timpului trec prin clipe care clădesc amintiri, prin momente dificile care-i învață să se ridice, dar și prin cele în care zâmbesc la maximum.

Indiferent de trăiri... există un lucru în comun – aceștia se țin de mână și transformă imposibilul în posibil, găsindu-și forța în doi! Următoarea perioadă aduce o provocare care le va scoate din zona de confort pe unele dintre cele mai cunoscute cupluri de vedete din țară: sezonul 3 Power Couple România!

Andrei Niculae și logo-ul Power Couple România

Show-ul este aproape de startul filmărilor, în Malta și va putea fi urmărit la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple... Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026. Cum a devenit celebru...
